Июньские фьючерсы нефти марки Brent упали на 6,59% до отметки $26,23 за баррель.

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 66

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2,2K

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Экономика В Казахстане ограничили снятие наличных компаниями с банковских счетов Национальный банк Казахстана изменил условия по снятию наличных денег с банковских счетов для юридических лиц.

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,1K

Кино В Москве скончался режиссер Иван Щеголев Москва, 21 апреля 2020, 14:25 — REGNUM Кинорежиссер Иван Щеголев, снявший фильмы «Американский дедушка», «Кулагин и партнеры» и многие другие, скончался 20 апреля в Москве на 60-м году жизни. 6

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Общество Стало известно о продлении режима самоизоляции в России Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая. 4,9K

Биатлон СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.

Финансы Курс евро поднялся до 82 рублей Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи. 10

Общество Академик оценил эффективность лечения COVID-19 гелием и оксидом азота В понедельник на онлайн-совещании по противодействию коронавирусной инфекции, которое провел президент России Владимир Путин, Чучалин отметил целесообразность применения оксида азота для борьбы с тромбами в легочной ткани у больных COVID-19.

Здоровье В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19 Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович. 38

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Политика Погребинский объяснил снятие санкций с украинского бизнесмена Новинского «Новинский никогда не выступал против России и попал под санкции как участник истории с расколом «Оппозиционного блока» перед президентскими выборами на Украине», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя снятие Россией санкций с украинского бизнесмена Вадима Новинского.

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