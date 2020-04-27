Энергетика
ИзвестияИюльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель
Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена июльских фьючерсов выросла на 0,93% до $25,4 за баррель (на 2:54 мск). Июньские фьючерсы торгуются за $21,64 за баррель.
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Комментарии
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Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
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В Сети показали видео с вылетевшим из кратера вулкана НЛО
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Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения работников
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал появившиеся сообщения об увольнении из медицинского учреждения нескольких десятков медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
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MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже.
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После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Согласно сообщению, на а улице Хорошева произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате пострадал 69-летний мужчина.
Интерфакс 12:53
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Лавров уверен, что отношения России и Черногории восстановятся
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РИА Новости 06:23
Общество
Беглов назвал тяжёлой ситуацию с коронавирусом в Петербурге
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В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
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РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
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В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии
В отличие от нового BMW 4-Series, который, скорее всего, укомплектуют габаритной решёткой радиатора с большими «ноздрями», дизайн «двойки» не такой экстравагантный.
CarsWeek.ru вчера в 17:45
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У саратовских медиков выявили наличие иммунитета к коронавирусу
В Саратовской области коронавирус выявлен у 17 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:44
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Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
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В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина
Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru 12:49
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Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
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Суд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову
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Коммерсантъ 09:42
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Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация
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Матвиенко назвала невозможным полный переход на дистанционное обучение
Ранее 27 апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к дистанционному формату обучения оказались готовы не все школы и учителя.
РБК 09:41
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США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru 04:42
Политика
Россия вернулась в пятерку лидеров по военным расходам
Россия с $65,1 млрд вновь вернулась в пятерку лидеров по военным расходам, их объем составил 3,9% ВВП страны, сообщает в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
Коммерсантъ 01:17
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Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
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Нулевого пациента с коронавирусом выявили в БСМП Курска
Заражение коронавирусом подтверждено у 165 работников и пациентов курской БСМП. В настоящее время медучреждение закрыто на карантин.
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