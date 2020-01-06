Финансы
ТК ЗвездаНефть WTI взлетела после иранских ударов по базам США на 5%
Нефть WTI выросла до 5% после иранских ударов по американским базам в Ираке, свидетельствуют данные бирж, передает Reuters. При этом на Токийской бирже отмечается резкое падение котировок.
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Армия и оружие
ABC: удар по авиабазе США в Ираке был нанесен с территории Ирана
Американская военная база Айн аль-Асад в Ираке была атакована при ударе баллистическими ракетами, нанесенном с территории Ирана.
Происшествия
На Украине завели дело после крушения самолета в Иране
Футбол
Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева
Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
Армия и оружие
Постпред Ирана призвал СБ ООН привлечь США к ответственности
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Совбез организации привлечь США к ответственности за незаконные действия и угрозы.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
Экономика
PwC предрекает замедление роста мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4% по паритету покупательной способности, говорится в исследовании аудиторской компании PwC.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Появилось видео ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке
В сети появился видеоролик с ракетным ударом Ирана по авиабазе США Эйн-аль-Асад в Ираке.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
Армия и оружие
В Конгрессе США отреагировали на удары Ирана по американцам
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Фигурное катание
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Начало телепоказа шоу было запланировано на 17:30 по московскому времени, но в это время канал, согласно обновленной сетке, будет транслировать «Угадай мелодию», а затем «Кто хочет стать миллионером».
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Хоккей
Панарин помог Шестеркину выиграть первый в карьере матч в НХЛ
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Армия и оружие
Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль
Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Армия и оружие
К параду Победы в Севастополе восстановят «Андрюшу» и другую технику времен войны
"9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой кроме действующих образцов вооружения и военной техники будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны", - цитирует сообщение ведомства агентство.
Политика
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Здоровье
В реанимации российской больницы закончились лекарства
В реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Общество
«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Армия и оружие
Доставка нефти резко подорожала на фоне ситуации в Ираке
ГЛАС уже сообщал, что страны ОПЕК не видят рисков дефицита нефти из-за ситуации в Ираке.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.