Финансы

ТК ЗвездаТК ЗвездаНефть WTI взлетела после иранских ударов по базам США на 5%

Нефть WTI выросла до 5% после иранских ударов по американским базам в Ираке, свидетельствуют данные бирж, передает Reuters. При этом на Токийской бирже отмечается резкое падение котировок.
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Нефть WTI взлетела после иранских ударов по базам США на 5%

ТК Звездавчера в 20:31

Азиатские биржи обвалились на новостях из Ирака

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Биржа Гонконга отреагировала падением акций на обострение ситуации на Ближнем Востоке

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В Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном

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ABC: удар по авиабазе США в Ираке был нанесен с территории Ирана

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На Украине завели дело после крушения самолета в Иране

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Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
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Постпред Ирана призвал СБ ООН привлечь США к ответственности

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Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
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PwC предрекает замедление роста мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4% по паритету покупательной способности, говорится в исследовании аудиторской компании PwC.
РИА Новости вчера в 05:07
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В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Армия и оружие

Появилось видео ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке

В сети появился видеоролик с ракетным ударом Ирана по авиабазе США Эйн-аль-Асад в Ираке.
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В Конгрессе США отреагировали на удары Ирана по американцам

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака.
Lenta.ru 03:48
Происшествия

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Коммерсантъ вчера в 05:30
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

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Российская газета 01:55
Фигурное катание

Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой

Начало телепоказа шоу было запланировано на 17:30 по московскому времени, но в это время канал, согласно обновленной сетке, будет транслировать «Угадай мелодию», а затем «Кто хочет стать миллионером».
Sport24.ru вчера в 13:57
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Народные новости вчера в 17:38
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Патент недели: новый способ бурения скважин

Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
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Армия и оружие

Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль

Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
РИА Новости 04:50
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 16:01
Армия и оружие

К параду Победы в Севастополе восстановят «Андрюшу» и другую технику времен войны

"9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой кроме действующих образцов вооружения и военной техники будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны", - цитирует сообщение ведомства агентство.
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Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
Здоровье

В реанимации российской больницы закончились лекарства

В реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Lenta.ru 04:07
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«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
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Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
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Армия и оружие

Доставка нефти резко подорожала на фоне ситуации в Ираке

ГЛАС уже сообщал, что страны ОПЕК не видят рисков дефицита нефти из-за ситуации в Ираке.
ГЛАС.RU 05:01
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза 06 января в 19:06
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