Нефть WTI выросла до 5% после иранских ударов по американским базам в Ираке, свидетельствуют данные бирж, передает Reuters. При этом на Токийской бирже отмечается резкое падение котировок.

Нефть WTI взлетела после иранских ударов по базам США на 5%

Футбол Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.

Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.

Происшествия В Нигерии пираты похитили двух российских моряков В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.

Общество В Роскачестве назвали самые качественные российские товары Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.

Армия и оружие Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Армия и оружие К параду Победы в Севастополе восстановят «Андрюшу» и другую технику времен войны "9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой кроме действующих образцов вооружения и военной техники будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны", - цитирует сообщение ведомства агентство.

Политика Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.