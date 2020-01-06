Нефть WTI выросла до 5% после иранских ударов по американским базам в Ираке, свидетельствуют данные бирж, передает Reuters. При этом на Токийской бирже отмечается резкое падение котировок.

Нефть WTI взлетела после иранских ударов по базам США на 5%

Армия и оружие Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.

Политика Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.

Хоккей Панарин помог Шестеркину выиграть первый в карьере матч в НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" в дебютном матче в НХЛ российского голкипера Игоря Шестеркина переиграл "Колорадо" - 5:3 Воспитанник "Крыльев Советов", бывший вратарь московского "Спартака" и питерского СКА Игорь Шестеркин провел дебютный матч в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс".

Общество Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.

Здоровье В Конго от кори погибли шесть тысяч человек По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек.

Общество Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии 3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.

Происшествия Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техпроверку 6 января Разбившийся возле Тегерана украинский самолет был произведен в 2016 году, последнее техническое обслуживание прошел 6 января, сообщила пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал борт.

Происшествия Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Технологии Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.

Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4% Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.