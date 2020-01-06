Финансы

ТК ЗвездаТК ЗвездаНефть WTI взлетела после иранских ударов по базам США на 5%

Нефть WTI выросла до 5% после иранских ударов по американским базам в Ираке, свидетельствуют данные бирж, передает Reuters. При этом на Токийской бирже отмечается резкое падение котировок.
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Азиатские биржи обвалились на фоне новостей из Ирака

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В Японии подорожала нефть из-за обострения отношений США с Ираном

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ТК Звездавчера в 20:31

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Биржа Гонконга отреагировала падением акций на обострение ситуации на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 21:33

Азиатские биржи обвалились на новостях из Ирака

Московский Комсомолецвчера в 21:47
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Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
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Армия и оружие

Глава Минобороны Ирана назвал удар по базе в Ираке уроком для США

Глава Минобороны Исламской республики Иран Амир Хатами заявил, что удар по авибазе в Ираке будет уроком для США.
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На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

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"Нью-Йорк Рейнджерс" в дебютном матче в НХЛ российского голкипера Игоря Шестеркина переиграл "Колорадо" - 5:3 Воспитанник "Крыльев Советов", бывший вратарь московского "Спартака" и питерского СКА Игорь Шестеркин провел дебютный матч в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс".
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Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек.
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На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

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В реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
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