Энергетика
REGNUMНефть WTI за день подешевела более чем на 10%
Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermadiete) за день обвалилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 6 марта.
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Политика
Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле продолжаются уже три часа
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Кремле продолжаются уже три часа, сообщает корреспондент РИА Новости.
Политика
В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы
Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
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Пожар произошел в спортшколе в Химках
Пожар начался в школе бокса на улице Репина в подмосковных Химках.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Космос
Скоростной космический запуск для конкурса DARPA отменили за минуту до старта
Происшествия
Итальянский арбитр погиб под колесами поезда
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Экономика
Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Здоровье
В России зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее сообщалось, что в России было выявлено шесть случаев заражения новым китайским коронавирусом.
Общество
В Москве не пустят в школы приехавших из Италии и других стран
Руководителям образовательных и других учреждений, подведомственных департаменту образования Москвы, с 10 марта предписывается не допускать на занятия учеников и сотрудников, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Колумбии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Колумбии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Общество
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Политика
Владимир Путин: поправки в Конституцию востребованы
Поправки в Конституцию востребованы, так как с момента принятия основного закона Россия кардинально изменилась.
Армия и оружие
NBC: у США есть данные о том, что талибы не намерены выполнять соглашение о мире
Власти США получили разведывательные данные, которые свидетельствуют о том, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) не собирается выполнять условия мирного соглашения.
Происшествия
Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России
По версии следствия, аферисты похитили около трех миллиардов рублей из бюджета России, выделенных на развитие оборонно-промышленного комплекса страны в 2011-2012 годах.
Происшествия
В Швеции совершено покушение на чеченского блогера
Энергетика
Аналитик рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Космос
Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева установила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе
Российская фигуристка Камила Валиева лидирует в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров в Таллине после выступления 41 участницы из 48.
Экономика
Минфин рассказал о пользе проекта о повышении страховых взносов для ИП
Закон об индексации фиксированных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование для ИП с 2021-го по 2024 год не несет рисков для российского бизнеса, заявили в Минфине РФ.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад
6 марта 1945 года началась Балатонская операция.
Здоровье
В Армении подписан закон, ограничивающий употребление и продажу снюсов
Был подписан принятый парламентом Армении закон «О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей», а также смежные законодательные акты.