Энергетика

REGNUMREGNUMНефть WTI за день подешевела более чем на 10%

Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermadiete) за день обвалилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 6 марта.
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