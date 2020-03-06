Энергетика

REGNUMREGNUMНефть WTI за день подешевела более чем на 10%

Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermadiete) за день обвалилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 6 марта.
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В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
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