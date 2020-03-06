Энергетика
REGNUMНефть WTI за день подешевела более чем на 10%
Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermadiete) за день обвалилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 6 марта.
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Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР
Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам из-за использования в рекламе ФБР США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого.
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В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Футбол
Итальянских судей отстранили от еврокубков
Как сообщает Tuttomercatoweb, в УЕФА отреагировали на вспышку коронавируса в Италии и решили не вызывать судей из этой встречи на встречи еврокубков.
Политика
Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Авто
Suzuki предложила сниженные ставки по кредиту на Vitara и SX4
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Путин отрекся от народа, но «своих» в обиду не даст
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал отклонить предложенные поправки в Конституцию, которые запретили бы для сенаторам и думцам иметь недвижимость за рубежом.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Армия и оружие
ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе
Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Происшествия
В Аргентине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на территории Аргентины. Об этом сообщила в четверг Геологическая служба США.
Политика
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Политика
ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен улучшить отношения с Россией.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Энергетика
Новак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля
Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Иркутской области
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Спорт
Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца
Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Экономика
При отмене Олимпиады в Токио ВВП Японии потеряет более $74 млрд
Японская экономика потеряет около 7,8 трлн иен ($74,2 млрд), если летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио из-за коронавируса будут отменены.
Политика
Турция отправила спецназ, чтобы помешать выдворению из Греции беженцев
Турция отправила к границе с Грецией тысячу бойцов спецназа полиции, чтобы воспрепятствовать выдворению незаконных мигрантов - беженцев с турецкой стороны.
Шоу-бизнес
Тарзан раскрыл секрет счастливого брака с Королёвой
Танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, почему он уже 20 лет живёт в гармонии с певицей Наташей Королёвой.
Энергетика
Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Общество