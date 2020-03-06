Энергетика
REGNUMНефть WTI за день подешевела более чем на 10%
Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermadiete) за день обвалилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 6 марта.
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ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
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Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Федун пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.
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Общество
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Общество
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Общество
В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
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Общество
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