Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 855

Политика Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter. 17

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч Общее число заразившихся за время эпидемии достигло 405 843. Умерли за сутки 138 человек, общее число погибших составило 4693.

Общество В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,6K

Общество В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса «За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении. 16

Здоровье Всемирный день без табака отмечают 31 мая По данным ВОЗ, ежегодно от «табачной эпидемии» на планете умирает около семи миллионов человек, из них более 800 тысяч - не курильщики и погибают из-за воздействия вторичного табачного дыма.

Космос Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. 4

Общество В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. 47

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 662

Единоборства Бернс победил Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9 Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над американцем Тайроном Вудли в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.

Общество Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT. 10

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,4K

Здоровье Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки. 953