Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Brent подешевела до $34,55 за баррель

Интерфакс28 мая в 12:24

Точек опоры у рубля становится меньше

REGNUM29 мая в 05:51

Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

News.ru28 мая в 16:21

Мировые цены на нефть перешли к росту на данных о числе буровых установок в США

ПРАЙМ29 мая в 13:46

Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

ТАСС28 мая в 11:21

США опустили цены на нефть

Lenta.ru28 мая в 02:39

Нефть обвалилась в цене из-за запасов США

Московский Комсомолец28 мая в 02:28
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Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

ТАСС вчера в 18:56
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Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Политика

Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР

Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч

Общее число заразившихся за время эпидемии достигло 405 843. Умерли за сутки 138 человек, общее число погибших составило 4693.
Коммерсантъ 03:38
Авто

Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»

Призвал поздравить его с такой красотой. А также трудиться и заниматься спортом, не бездельничать, не лежать на диване и бухать.
Нева Спорт вчера в 15:23
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Культура

Звезды «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

Что происходит вчера в 08:59
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Общество

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
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Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
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Общество

В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
ФАН 03:57
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Армия и оружие

Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод

В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU вчера в 02:53
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Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
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Здоровье

Всемирный день без табака отмечают 31 мая

По данным ВОЗ, ежегодно от «табачной эпидемии» на планете умирает около семи миллионов человек, из них более 800 тысяч - не курильщики и погибают из-за воздействия вторичного табачного дыма.
Телепорт вчера в 19:35
Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru вчера в 05:38
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Гаджеты

Xiaomi резко снижает цены на флагманские «умные» телевизоры Mi TV 5 Pro

Актуальные Новости 02:13
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Общество

В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса

Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:02
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Единоборства

Бернс победил Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9

Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над американцем Тайроном Вудли в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru вчера в 05:47
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Футбол

Гулиев может вернуться в «Ростов»

Metaratings вчера в 13:34
Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
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Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

РИА Новости вчера в 06:05
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Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
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Общество

Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными

Варшава, 31 мая 2020, 09:50 — REGNUM Четвертые сутки остаются невостребованными мощности газопровода «Ямал — Европа» в западном направлении.
REGNUM 02:50
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Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Космос

В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

RT на русском вчера в 18:02
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Здоровье

Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области

Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta 29 мая в 04:04
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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