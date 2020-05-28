Энергетика
ИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч
Общее число заразившихся за время эпидемии достигло 405 843. Умерли за сутки 138 человек, общее число погибших составило 4693.
Коммерсантъ 03:38
Авто
Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»
Призвал поздравить его с такой красотой. А также трудиться и заниматься спортом, не бездельничать, не лежать на диване и бухать.
Нева Спорт вчера в 15:23
Культура
Звезды «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
Что происходит вчера в 08:59
Общество
В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации
Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
Общество
В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса
«За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
ФАН 03:57
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU вчера в 02:53
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
Здоровье
Всемирный день без табака отмечают 31 мая
По данным ВОЗ, ежегодно от «табачной эпидемии» на планете умирает около семи миллионов человек, из них более 800 тысяч - не курильщики и погибают из-за воздействия вторичного табачного дыма.
Телепорт вчера в 19:35
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru вчера в 05:38
Гаджеты
Xiaomi резко снижает цены на флагманские «умные» телевизоры Mi TV 5 Pro
Актуальные Новости 02:13
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса
Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:02
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9
Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над американцем Тайроном Вудли в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.
Газета.Ru 01:26
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
Газета.Ru вчера в 05:47
Футбол
Гулиев может вернуться в «Ростов»
Metaratings вчера в 13:34
Шоу-бизнес
«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым
Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости вчера в 06:05
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Общество
Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными
Варшава, 31 мая 2020, 09:50 — REGNUM Четвертые сутки остаются невостребованными мощности газопровода «Ямал — Европа» в западном направлении.
REGNUM 02:50
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Космос
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
RT на русском вчера в 18:02
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta 29 мая в 04:04
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14