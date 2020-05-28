Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Шоу-бизнес Шубская родила Овечкину второго сына Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская. 299

Технологии Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video. 4

Наука Нательный датчик научили определять уровень витамина C через пот Ученые из США и Швейцарии создали приклеиваемое на кожу руки устройство, способное измерять уровень витамина C в поту, что коррелирует с уровнем в крови.

Происшествия СК в Нижегородской области возбудил дело о фейке про коронавирус В Нижегородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации из-за публикации в Instagram ролика о ситуации с коронавирусной инфекцией. 1

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 55

Транспорт Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года. 17

Происшествия Главе СКР разрешили привлечь к уголовной ответственности шесть судей Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина на привлечение к уголовной ответственности шести российских судей. 4

Шоу-бизнес 33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.

Общество Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. 7