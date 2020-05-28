Энергетика
ИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Политика
В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом
В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
Здоровье
В Минздраве рассказали об осложнениях у беременных с коронавирусом
«У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания», — заявили в Минздраве.
RT на русском 07:28
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Армия и оружие
Атомный ракетоносец «Князь Владимир» передали флоту
В Северодвинске на предприятии Севмаш представители ВМФ подписали приемный акт атомной подлодки стратегического назначения "Князь Владимир".
Российская газета 11:36
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
Общество
В Подмосковье открываются парки
Газета.Ru 12:26
Авто
Автомобили Ford научили убивать коронавирус в салоне
Способ очистить салон автомобиля от вирусов, включая коронавирус, оказался простым, но очень эффективным.
Вести.Ru 11:27
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Наука
Нательный датчик научили определять уровень витамина C через пот
Ученые из США и Швейцарии создали приклеиваемое на кожу руки устройство, способное измерять уровень витамина C в поту, что коррелирует с уровнем в крови.
N+1 26 мая в 08:27
Футбол
РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
Происшествия
СК в Нижегородской области возбудил дело о фейке про коронавирус
В Нижегородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации из-за публикации в Instagram ролика о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Известия 10:03
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Транспорт
Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные
Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM 12:15
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Происшествия
Главе СКР разрешили привлечь к уголовной ответственности шесть судей
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина на привлечение к уголовной ответственности шести российских судей.
Lenta.ru 12:00
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk вчера в 14:32
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
Общество
Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Evo-rus.com вчера в 13:25
Политика
Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам
Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
Футбол
Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона
Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона.
Soccer.ru 08:11
Футбол
У Баринова и ещё трёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Заражение было выявлено сразу у четырёх футболистов: полузащитника Дмитрия Баринова, вратаря Антона Коченкова, нападающего Тимура Сулейманова и хавбека Романа Тугарева.
Чемпионат 05:54
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09