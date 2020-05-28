Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

ТАСС11:21

Правительство США подтвердило рост запасов нефти в стране

REGNUM12:14

Нефть обвалилась в цене из-за запасов США

Московский Комсомолец02:28

США за неделю нарастили импорт нефти из Саудовской Аравии до максимума с 2016 года

ПРАЙМ12:36

Нефть дешевеет после новостей о запасах сырья в США

News.ru02:57

Нефтяные цены снижаются на данных о росте запасов в США

Финмаркет11:24

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Интерфакс01:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Политика

В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
103
Здоровье

В Минздраве рассказали об осложнениях у беременных с коронавирусом

«У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания», — заявили в Минздраве.
RT на русском 07:28
1
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
2,8K
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
105
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Армия и оружие

Атомный ракетоносец «Князь Владимир» передали флоту

В Северодвинске на предприятии Севмаш представители ВМФ подписали приемный акт атомной подлодки стратегического назначения "Князь Владимир".
Российская газета 11:36
5
Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
299
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Известия 11:51
36
Общество

В Подмосковье открываются парки

Газета.Ru 12:26
34
Авто

Автомобили Ford научили убивать коронавирус в салоне

Способ очистить салон автомобиля от вирусов, включая коронавирус, оказался простым, но очень эффективным.
Вести.Ru 11:27
8
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
296
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

Ведомости 10:48
1,6K
Технологии

Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов

Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
4
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
316
Наука

Нательный датчик научили определять уровень витамина C через пот

Ученые из США и Швейцарии создали приклеиваемое на кожу руки устройство, способное измерять уровень витамина C в поту, что коррелирует с уровнем в крови.
N+1 26 мая в 08:27
Футбол

РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
13
Происшествия

СК в Нижегородской области возбудил дело о фейке про коронавирус

В Нижегородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации из-за публикации в Instagram ролика о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Известия 10:03
1
Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
55
Транспорт

Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM 12:15
17
Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
9
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1K
Происшествия

Главе СКР разрешили привлечь к уголовной ответственности шесть судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина на привлечение к уголовной ответственности шести российских судей.
Lenta.ru 12:00
4
Игры

В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

Srnsk вчера в 14:32
13
Шоу-бизнес

33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
Общество

Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
7
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Evo-rus.com вчера в 13:25
821
Политика

Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам

Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
6,9K
Футбол

Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона

Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона.
Soccer.ru 08:11
Футбол

У Баринова и ещё трёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

Заражение было выявлено сразу у четырёх футболистов: полузащитника Дмитрия Баринова, вратаря Антона Коченкова, нападающего Тимура Сулейманова и хавбека Романа Тугарева.
Чемпионат 05:54
21
Единоборства

Петр Ян встретится с Жозе Альдо

FightTime.ru 01:09
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное