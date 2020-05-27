Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUНефть дешевеет на данных о запасах в США

Нефтепродукты марки «WTI» подешевели на 3,4%, до 31,6 долларов. Ранее представители «API» опубликовали предварительные данные о росте запасов нефти в США. Эксперты считают, что за прошлую неделю объемы нефти в хранилищах увеличились на 8,7 млн. баррелей.
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Мировые цены на нефть продолжают снижаться

RT на русскомвчера в 01:03

Нефтяные запасы США выросли почти на 8 млн баррелей за неделю

Газета.Ruвчера в 13:45

Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

ТАССвчера в 11:21

Данные по запасам нефти в США и реакция рынка

Profinance.ruвчера в 11:20

США опустили цены на нефть

Lenta.ruвчера в 02:39

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Интерфаксвчера в 01:45

Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

News.ruвчера в 16:21
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
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Экономика

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

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Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов

За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Армия и оружие

В Пентагоне разработали новый способ бомбардировки

В военном ведомстве США предлагают использовать в качестве бомбардировщиков транспортные самолеты и платформу для ракет.
Городовой вчера в 14:36
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Политика

Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ

Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников.
REGNUM вчера в 11:44
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 03:49
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Общество

Правовую амнистию для нелегальных мигрантов могут объявить в России

Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию, — рассказал источник в ведомстве.
News.ru вчера в 20:17
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Армия и оружие

JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)

ИноСМИ вчера в 18:50
Общество

Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы

Metaratings вчера в 13:50
Общество

Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами

В ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена сообщается, что в ряде стран - в Польше, Австралии, Казахстане, США - уже созданы электронные ресурсы, позволяющие получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
РИА Новости вчера в 23:47
Авто

Показали изображения нового Haval H6

На прошлой неделе в Сеть попали патентные изображения нового вседорожника поднебесного бренда Haval, и многие журналисты посчитали, что это - преемник актуального Haval H6.
Новые автомобили вчера в 23:44
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Общество

Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве

Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru вчера в 17:35
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Футбол

Дзагоев назвал цель ЦСКА на остаток чемпионата России

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагове рассказал о цели, которую «армейцы» ставят перед собой на концовку чемпионата.
Metaratings 27 мая в 07:49
Общество

Тёплые выходные ждут жителей Сахалина и Курил

Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.
АСТВ вчера в 23:37
Политика

Twitter обвинил Трампа «в реакционном и политизированном подходе»

Вашингтон, 29 мая 2020, 06:27 — REGNUM Реакционным и политизированным назвало руководство компании Twitter указ президента США Дональда Трампа о лишении социальных сетей защиты от ответственности.
REGNUM вчера в 23:27
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Происшествия

В российском пансионате произошла вспышка коронавируса

В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе «балканизации» Украины

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный главой украинского исполнительного комитета реформ, заявил, что в Киеве опасаются усиления российского влияния в регионах Украины и возможной "балканизации" страны.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
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Происшествия

В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих

РБК вчера в 20:51
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Игры

Студия Arkane празднует юбилей и бесплатно раздает Arx Fatalis

Более трех недель компания Bethesda будет праздновать двадцатилетие Arkane.
Srnsk вчера в 20:24
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv 27 мая в 07:56
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru вчера в 06:21
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости вчера в 10:48
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Происшествия

Экс-начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина освободили по УДО

Сибдепо вчера в 09:58
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Общество

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 вчера в 06:36
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Армия и оружие

«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России

Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU 27 мая в 02:44
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Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости вчера в 02:40
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