Нефтепродукты марки «WTI» подешевели на 3,4%, до 31,6 долларов. Ранее представители «API» опубликовали предварительные данные о росте запасов нефти в США. Эксперты считают, что за прошлую неделю объемы нефти в хранилищах увеличились на 8,7 млн. баррелей.

Нефть дешевеет на данных о запасах в США

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