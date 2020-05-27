Энергетика
ГЛАС.RUНефть дешевеет на данных о запасах в США
Нефтепродукты марки «WTI» подешевели на 3,4%, до 31,6 долларов. Ранее представители «API» опубликовали предварительные данные о росте запасов нефти в США. Эксперты считают, что за прошлую неделю объемы нефти в хранилищах увеличились на 8,7 млн. баррелей.
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
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Экономика
Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов
За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru вчера в 09:00
Армия и оружие
В Пентагоне разработали новый способ бомбардировки
В военном ведомстве США предлагают использовать в качестве бомбардировщиков транспортные самолеты и платформу для ракет.
Городовой вчера в 14:36
Политика
Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ
Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников.
REGNUM вчера в 11:44
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 03:49
Общество
Правовую амнистию для нелегальных мигрантов могут объявить в России
Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию, — рассказал источник в ведомстве.
News.ru вчера в 20:17
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ вчера в 18:50
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings вчера в 13:50
Общество
Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
В ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена сообщается, что в ряде стран - в Польше, Австралии, Казахстане, США - уже созданы электронные ресурсы, позволяющие получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
РИА Новости вчера в 23:47
Авто
Показали изображения нового Haval H6
На прошлой неделе в Сеть попали патентные изображения нового вседорожника поднебесного бренда Haval, и многие журналисты посчитали, что это - преемник актуального Haval H6.
Новые автомобили вчера в 23:44
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Общество
Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru вчера в 17:35
Футбол
Дзагоев назвал цель ЦСКА на остаток чемпионата России
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагове рассказал о цели, которую «армейцы» ставят перед собой на концовку чемпионата.
Metaratings 27 мая в 07:49
Общество
Тёплые выходные ждут жителей Сахалина и Курил
Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.
АСТВ вчера в 23:37
Политика
Twitter обвинил Трампа «в реакционном и политизированном подходе»
Вашингтон, 29 мая 2020, 06:27 — REGNUM Реакционным и политизированным назвало руководство компании Twitter указ президента США Дональда Трампа о лишении социальных сетей защиты от ответственности.
REGNUM вчера в 23:27
Происшествия
В российском пансионате произошла вспышка коронавируса
В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.
Lenta.ru вчера в 23:13
Политика
Саакашвили заявил об угрозе «балканизации» Украины
Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный главой украинского исполнительного комитета реформ, заявил, что в Киеве опасаются усиления российского влияния в регионах Украины и возможной "балканизации" страны.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Игры
Студия Arkane празднует юбилей и бесплатно раздает Arx Fatalis
Более трех недель компания Bethesda будет праздновать двадцатилетие Arkane.
Srnsk вчера в 20:24
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе
Piter.tv 27 мая в 07:56
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru вчера в 06:21
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости вчера в 10:48
Происшествия
Экс-начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина освободили по УДО
Сибдепо вчера в 09:58
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу
В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 вчера в 06:36
Армия и оружие
«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России
Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU 27 мая в 02:44
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости вчера в 02:40