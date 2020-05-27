Энергетика
ИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Общество
С 1 июня в Санкт-Петербурге смягчается режим ограничений
С 1 июня в Санкт-Петербурге будет смягчен режим ограничительных мер. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба администрации губернатора.
МонаВиста вчера в 14:02
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Футбол
Геркус про уход Семина из «Локо»: «Это противоречит логике и вызывает досаду. Юрию Палычу будет тяжело вернуться»
Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в подкасте Вадима Лукомского и Игоря Порошина высказался по поводу решения руководства клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным.
Sports.ru 09:35
Происшествия
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе
Российская газета 14:41
Теннис
Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года
RT на русском 14:24
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Футбол
Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс 27 мая в 18:57
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Политика
США вводят санкции против Китая из-за Гонконга
Вашингтон, 29 мая 2020, 22:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты наложат санкции на Китайскую Народную Республику, которая, по мнению Вашингтона, подрывает автономию Гонконга.
REGNUM 15:14
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с начала марта поднялась выше $38 за баррель
Цена нефти марки Brent на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже поднималась в моменте выше $38 за баррель, свидетельствуют данные Investing.
Ведомости 14:51
Политика
Госбюро Украины допустило принудительный привод Порошенко на допрос
Ранее Госбюро расследований вызывало на пятницу Порошенко на два допроса - по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также о незаконном перемещении через границу коллекции картин.
РИА Новости 05:51
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина
Российская газета 13:36
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Более девяти миллионов россиян прошли тесты на коронавирус
Порядка 10 миллионов тестов на коронавирус проводится в месяц в России, более 9 миллионов россиян прошли эти тесты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 11:59
Футбол
Аршавин объяснил, кому адресовал фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин вспомнил неприятный инцидент с фразой: «Ваши ожидания – ваши проблемы», который случился после вылета команды из Евро-2012.
Metaratings 11:47
Происшествия
На западе Москвы в магазине произошла перестрелка
Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин, Григорий Лепс и другие подали заявки на получение МРОТ
Как сообщает «Собеседник», довольно многие знаменитости уже обратились в ФНС за предоставлением финансовой помощи в размере МРОТ.
Bimru.ru 05:26
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Общество
В Саратовской области смягчат режим ограничений с 1 июня
Правительство Саратовской области с 1 июня в условиях распространения коронавирусной инфекции снимает запрет на работу салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью торгового зала до 400 "квадратов", прогулки и занятия спортом на улице, остальные ограничительные меры продлены до 10 июня, сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:29
Здоровье
Роскачество напомнило о вреде алкоголя
Алкоголь существенно замедляет снижение веса, поэтому его лучше не употреблять тем, кто соблюдает диету, такое сообщение распространило Роскачество.
Вестник Кавказа 01:39
Авто
Компактный электрокар Wuling из Китая поступил в продажу
В Китае начался прием заказов на электрокар Wuling Hongguang Mini EV, который является разработкой совместного предприятия SAIC-GM-Wuling.
CarsWeek.ru вчера в 12:38
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33