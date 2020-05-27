Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

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США опустили цены на нефть

Lenta.ruвчера в 02:39

Нефть ушла в минус: каковы причины

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С 1 июня в Санкт-Петербурге смягчается режим ограничений

С 1 июня в Санкт-Петербурге будет смягчен режим ограничительных мер. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба администрации губернатора.
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Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
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Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

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Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в подкасте Вадима Лукомского и Игоря Порошина высказался по поводу решения руководства клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным.
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован

В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
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США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

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США вводят санкции против Китая из-за Гонконга

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Цена нефти Brent впервые с начала марта поднялась выше $38 за баррель

Цена нефти марки Brent на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже поднималась в моменте выше $38 за баррель, свидетельствуют данные Investing.
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Госбюро Украины допустило принудительный привод Порошенко на допрос

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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

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Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
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Более девяти миллионов россиян прошли тесты на коронавирус

Порядка 10 миллионов тестов на коронавирус проводится в месяц в России, более 9 миллионов россиян прошли эти тесты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Футбол

Аршавин объяснил, кому адресовал фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин вспомнил неприятный инцидент с фразой: «Ваши ожидания – ваши проблемы», который случился после вылета команды из Евро-2012.
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На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
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Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

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Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

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Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

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Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ

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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

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В Саратовской области смягчат режим ограничений с 1 июня

Правительство Саратовской области с 1 июня в условиях распространения коронавирусной инфекции снимает запрет на работу салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью торгового зала до 400 "квадратов", прогулки и занятия спортом на улице, остальные ограничительные меры продлены до 10 июня, сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.
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Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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