Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

ТАСС11:21

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Интерфакс01:45

Правительство США подтвердило рост запасов нефти в стране

REGNUM12:14

Нефть обвалилась в цене из-за запасов США

Московский Комсомолец02:28

Данные по запасам нефти в США и реакция рынка

Profinance.ru11:20

Мировые цены на нефть продолжают снижение

Национальная служба новостей01:22

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

RT на русском01:03
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей

Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
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Наука

Собак научили определять мочу коронавирусных больных

В Финляндии ученые пришли к выводу, что собаки способны при помощи обоняния определять больных коронавирусом.
Вести.Ru 08:51
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны у здания главного управления МВД по Москве на ул. Петровке, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Ведомости 09:04
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Общество

В Подмосковье открываются парки

Газета.Ru 12:26
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Технологии

Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям

В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности.
Astera 10:20
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Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
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Общество

Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток

Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело 05:31
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Коммерсантъ 10:56
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Общество

Особые экономические зоны создадут в Башкирии и Саратовской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в Башкирии и Саратовской области — документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Парламентская газета 09:22
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
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Общество

В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
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Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

Lenta.ru 12:48
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Политика

Киев включил Донбасс в план по децентрализации

Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 10:52
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
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Авто

Tesla снизила цены на свои электрокары

В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
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Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
5,1K
Политика

Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом

Уполномоченный министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию на фоне критики руководства социальной сети со стороны президента США Дональда Трампа.
РИА Новости 12:58
Кино

Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей

Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета вчера в 08:09
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Общество

В Челябинской области продлят режим повышенной готовности

Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
24
Футбол

РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
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Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
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Происшествия

В Нижегородской области возбудили дело о фейках про вакцинацию

Основанием для возбуждения уголовного дела по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") стали материалы УФСБ по Нижегородской области.
Российская газета 11:05
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Гаджеты

Первый монитор Redmi от Xiaomi получил безрамочный дизайн при цене $70

Любимый город вчера в 16:33
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Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
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Происшествия

В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана

Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
REGNUM 10:45
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