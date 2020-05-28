Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Нефть ушла в минус: каковы причины?

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Американский институт нефти API сообщил о резком росте запасов нефти в США на 8,7 млн баррелей

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Нефть дешевеет после данных о росте запасов в США

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Цена фьючерсов нефти WTI падает второй день подряд

ИА Красная Весна01:05

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Интерфакс01:45
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США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

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С зарплат россиян захотели взимать новый взнос

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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
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Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
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1. Мэр продлил режим самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня.
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

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Общество

Более 20% россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

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Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.
ТАСС вчера в 18:06
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Общество

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В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
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Спорт

Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
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Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена

На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
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В России рассматривают возможность применения дронов для контроля границы в Арктике, рассказал первый замдиректора ФСБ, руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
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Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
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В Японии туристам начнут выдавать до $185 за отдых в стране

Деловое.ТВ вчера в 13:14
Общество

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Рекомендации по организации работы спортивных учреждений в условиях пандемии коронавируса подготовил Роспотребнадзор.
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Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.
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Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
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Стало известно время и место боя Петра Яна за титул

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Гаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказал мнение о возобновлении сезона в чемпионате Испании.
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