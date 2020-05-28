Энергетика
ИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Американский институт нефти API сообщил о резком росте запасов нефти в США на 8,7 млн баррелей
Profinance.ruвчера в 17:03
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Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Экономика
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля.
Вокруг ТВ вчера в 04:26
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
1. Мэр продлил режим самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 09:28
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Более 20% россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) считают эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, еще 9,6% уверены, что опасность преувеличена.
Ведомости 02:03
Авто
Назвали российские цены на «заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63
Российские дилерские центры оценивают Mercedes-AMG GLE 63 S в 10,51 млн руб, купе-кроссовер Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe в 10,61 млн руб, а за трёхрядный Mercedes-AMG GLS 63 придётся отдать уже 12,21 миллиона рублей.
Car.ru вчера в 00:18
Политика
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.
ТАСС вчера в 18:06
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru 26 мая в 13:16
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Экономика
В России с августа повысят накопительные пенсии
В пресс-службе ПФР заявили, что накопительные пенсии россиян будут увеличены с августа на 9,13%.
Южный Федеральный 26 мая в 10:54
Армия и оружие
В Арктику хотят запустить дроны для контроля границ
В России рассматривают возможность применения дронов для контроля границы в Арктике, рассказал первый замдиректора ФСБ, руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
URA.Ru 00:59
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
Общество
В Москве с 1 июня вводится «Прогулочный режим»
Как писал сайт kp.ru, Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня, но в порядке эксперимента в столице вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, с определенными ограничениями.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за отдых в стране
Деловое.ТВ вчера в 13:14
Общество
Фитнес-клубы и бассейны начнут работать по новым правилам
Рекомендации по организации работы спортивных учреждений в условиях пандемии коронавируса подготовил Роспотребнадзор.
Нижегородская Правда вчера в 06:39
Экономика
Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии
Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.
Коммерсантъ вчера в 20:21
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Куклачев жестко ответил Иосифу Пригожину на слова о «бедных» артистах
Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который возник вокруг продюсера Иосифа Пригожина.
ФАН 01:23
Общество
В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов
RT на русском вчера в 23:17
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Единоборства
Стало известно время и место боя Петра Яна за титул
Саят Абдрахманов, менеджер представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, рассказал о подробностях боя своего клиента с бразильцем Жозе Алду.
Газета.Ru 00:01
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня вчера в 03:05
Происшествия
В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»
Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
Футбол
Гаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»
Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказал мнение о возобновлении сезона в чемпионате Испании.
Soccer.ru 00:38