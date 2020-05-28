Энергетика
ИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество
Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 05:44
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Здоровье
Японская журналистка рассказала о лечении от COVID-19 в Москве
Асука Токуяма, японская журналистка, рассказала о своем лечении в московской больнице от коронавируса.
Shraibikus News 10:21
Общество
Гидрометцентр России предупредил об опасной погоде в Воронежской и других областях Черноземья
Как сообщает Гидрометцентр России, атмосферные фронты активного циклона, который перемещается с Чёрного моря в северо-восточном направлении, 29 – 30 мая принесут дожди в западную половину Центрального федерального округа.
Страницы Воронежской культуры 06:30
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы
Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Финансы
Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Собянин: Пик распространения коронавируса в Москве пройден
Москва уже преодолела пик заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 10:21
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в магазины
Немерюк уточнил, что с 1 июня цифровой пропуск необходимо будет оформлять только при выезде в магазины на общественном транспорте.
Газета.Ru 08:19
Армия и оружие
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российскими Су-35
Шестой флот ВМС США опубликовал в YouTube две видеозаписи, на которых российские истребители Су-35 перехватывают американский самолет-разведчик Poseidon P-8A.
Rambler News Service вчера в 02:49
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Наука
Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут
Яркий солнечный свет обладает разрушительными свойствами для вирусных частиц SARS-CoV-2, которые провоцируют развитие болезни COVID-19.
NewInform 04:52
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Авто
Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России
Ведомости 06:08
Шоу-бизнес
Обвенчавший Богомолова и Собчак священник был наказан
Обвенчавший Богомолова и Собчак священник был наказан Свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак стала одним из самых скандальных и обсуждаемых событий минувшего года.
Экспресс газета 03:18
Политика
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
Инфорос вчера в 16:28
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобской политики
Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
Вечерний курьер 01:36
Политика
На Украине символику дивизии СС «Галичина» приравняли к нацистской
Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать нацистской символику дивизии СС «Галичина» - это соединение в годы Второй мировой войны воевало на стороне нацистов и комплектовалось за счет жителей Украины.
Национальная служба новостей вчера в 08:54
Игры
The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia 16 июня
Представители Google рассказали, что The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia уже 16 июня текущего года.
Vevby.ru вчера в 16:12
Экономика
Аксаков опроверг возможный запрет криптовалюты в России. Есть одно но
Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, опроверг информацию о том, что в Государственной Думе предложили запретить криптовалюту в России.
РБК 07:57
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra 08:01
Наука
Эдемский сад мог существовать и для животных
По мнению палеонтологов, Эдемский сад, который находился на территории Пиннакл-Пойнт, мог существовать и для животных.
Rusargument 25 мая в 15:07
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Армия и оружие
«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России
Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
Энергетика
Эксперты обвинили Саудовскую Аравию в обрушении цен на нефть
Если не брать в расчет действия Саудовской Аравии, которые направлены на дестабилизацию рынка, то в целом спрос немножко восстанавливается, поскольку во многих странах смягчаются карантинные меры, — говорит эксперт.
Lenta.ru 10:03