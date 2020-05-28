Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании статистики по запасам в США

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