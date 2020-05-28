Энергетика
ИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Культура
Первый официальный роман по Overwatch выйдет 2 июня и расскажет об африканской девочке
3DNews 07:16
Космос
Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной
N+1 25 мая в 11:00
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Здоровье
Почему не открывают парки и набережную для прогулок. Комментарий Роспотребнадзора
Депутат Дмитрий Кудинов поинтересовался у докладчицы, в каких городских учреждениях саратовцы могут сдать тест на коронавирус.
Саратов 24 06:44
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево
Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.
Известия 07:18
Здоровье
Минздрав рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус
Минздрав рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорожденных.
РБК 07:11
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьей Малахова
Продюсер Димы Билана Яна Рудковская рассказала, что она испытывала после прочтения ложных сведений о несуществующем диагнозе своего сына и как теперь они с супругом относятся к семье телеведущего Андрея Малахова.
Территория новостей вчера в 08:42
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Политика
Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
Космос
Академик прокомментировал перенос взлета корабля Crew Dragon
Ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с космодрома во Флориде отложили из-за погодных условий.
Москва 24 07:12
Общество
Главе Хакасии прокуратура внесла представление из-за невыплат медикам
Напомним, что по поручению российского президента Владимира Путина медикам, лечащим больных коронавирусом должны были выплатить от 25 тыс. до 80 тыс. руб. Однако в регионах обнаружились задержки выплат, а также врачи и медперсонал жаловались на оскорбительно мизерные выплаты.
Новые Известия 05:39
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17