Энергетика
ИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов
Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
Известия 14:19
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе
Piter.tv вчера в 07:56
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Армия и оружие
«Черные береты» прикроют Каспийский регион
В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.
Комсомольская правда 06:08
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 10:43
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Энергетика
Эксперт: Проблеме с наполнением газопровода «Сила Сибири» пытаются придать масштабный характер
Как пишет «Лента.ру», газопровод «Сила Сибири» якобы столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения.
Взгляд.ру 12:30
Здоровье
Минздрав рассказал о нетипичном течении коронавируса у пожилых россиян
У пожилых россиян часто встречается нетипичное течение коронавируса — лишь у 20 процентов заразившихся проявляется лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Lenta.ru 09:36
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу
Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 06:07
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
Космос
Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут
Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
Наука
Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий
Evo-rus.com вчера в 12:33
Авто
BMW официально представила обновленную 6-Series GT
Прием заказов на обновленную BMW 6-Series GT в России уже открыт, первые «товарные» машины должны приехать из Дингольфинга ближе к осени.
Автоновости дня вчера в 02:04
Общество
«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила
"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
Интерфакс 14:43
Политика
Украина намерена «максимально быстро» осваивать космос без денег
Глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что страна способна без денежных средств обеспечить себе космическую независимость и стать серьезным игроком на этом рынке.
Слово и Дело 11:15
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Киберспорт
People Can Fly провела показ Outriders: Первый город, уровни мира и геймплей
Разработчики Outriders из People Can Fly и Square Enix провели большую демонстрацию ролевого боевика, рассказав и показав сразу несколько особенностей проекта.
Игромания.ру 13:30