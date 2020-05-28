Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 3,4K

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 1

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 720

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 40

Армия и оружие «Черные береты» прикроют Каспийский регион В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада. 4

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 1,4K

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 21

Общество Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц". 7K

Энергетика Эксперт: Проблеме с наполнением газопровода «Сила Сибири» пытаются придать масштабный характер Как пишет «Лента.ру», газопровод «Сила Сибири» якобы столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения.

Здоровье Минздрав рассказал о нетипичном течении коронавируса у пожилых россиян У пожилых россиян часто встречается нетипичное течение коронавируса — лишь у 20 процентов заразившихся проявляется лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы. 33

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 3,1K

Общество Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. 15

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 27

Игры В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5 Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее. 2

Космос Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту. 1,4K

Авто BMW официально представила обновленную 6-Series GT Прием заказов на обновленную BMW 6-Series GT в России уже открыт, первые «товарные» машины должны приехать из Дингольфинга ближе к осени. 65

Общество «Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила "Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.

Политика Украина намерена «максимально быстро» осваивать космос без денег Глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что страна способна без денежных средств обеспечить себе космическую независимость и стать серьезным игроком на этом рынке.

Биатлон Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России. 1