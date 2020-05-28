Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

News.ru16:21

Цена на нефть установилась выше $36 за баррель

REGNUM15:07

Нефть обвалилась в цене из-за запасов США

Московский Комсомолец02:28

Нефтяные цены снижаются на данных о росте запасов в США

Финмаркет11:24

США за неделю нарастили импорт нефти из Саудовской Аравии до максимума с 2016 года

ПРАЙМ12:36

Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

ТАСС11:21

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Интерфакс01:45
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Общество

Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов

Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
Известия 14:19
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv вчера в 07:56
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Кино

Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

Дилетант 07:00
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Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Армия и оружие

«Черные береты» прикроют Каспийский регион

В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.
Комсомольская правда 06:08
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс 16:22
138
Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
5,2K
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
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Экономика

Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума

Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 10:43
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Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
7K
Энергетика

Эксперт: Проблеме с наполнением газопровода «Сила Сибири» пытаются придать масштабный характер

Как пишет «Лента.ру», газопровод «Сила Сибири» якобы столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения.
Взгляд.ру 12:30
Здоровье

Минздрав рассказал о нетипичном течении коронавируса у пожилых россиян

У пожилых россиян часто встречается нетипичное течение коронавируса — лишь у 20 процентов заразившихся проявляется лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Lenta.ru 09:36
33
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
3,1K
Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу

Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 06:07
15
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс 13:02
24
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
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Игры

В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
2
Космос

Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут

Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
1,4K
Наука

Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий

Evo-rus.com вчера в 12:33
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Авто

BMW официально представила обновленную 6-Series GT

Прием заказов на обновленную BMW 6-Series GT в России уже открыт, первые «товарные» машины должны приехать из Дингольфинга ближе к осени.
Автоновости дня вчера в 02:04
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Общество

«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила

"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
Интерфакс 14:43
Политика

Украина намерена «максимально быстро» осваивать космос без денег

Глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что страна способна без денежных средств обеспечить себе космическую независимость и стать серьезным игроком на этом рынке.
Слово и Дело 11:15
Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
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Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
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Киберспорт

People Can Fly провела показ Outriders: Первый город, уровни мира и геймплей

Разработчики Outriders из People Can Fly и Square Enix провели большую демонстрацию ролевого боевика, рассказав и показав сразу несколько особенностей проекта.
Игромания.ру 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
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