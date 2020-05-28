Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

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Цена на нефть установилась выше $36 за баррель

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Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

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Нефтяные цены снижаются на данных о росте запасов в США

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США за неделю нарастили импорт нефти из Саудовской Аравии до максимума с 2016 года

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Нефть обвалилась в цене из-за запасов США

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Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
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Гаджеты

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На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
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Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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Общество

Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов

Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

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Экономика

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Названо условие заражения коронавирусом через еду

Вероятность заразиться коронавирусом через продукты существует при определенных условиях, рассказал 28 мая микробиолог Евгений Плисов.
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Приз лучшему снайперу НХЛ предложили переименовать в честь Овечкина

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Журналисты портала «Феникс» заявили, что США использует Польшу в качестве самого важного инструмента против России.
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Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о смерти заражённого комбрига ВСУ

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Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

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МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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Происшествия

В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ

Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
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Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области снова продлили

Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 15 июня. Об этом сообщили сегодня вечером в областном правительстве.
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«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Решение об отмене марафона принято из-за ситуации с коронавирусом. Мероприятие не состоится впервые за 124-летнюю историю состязания.
Московский Комсомолец 15:19
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