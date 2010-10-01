Финансы

REGNUMREGNUMНефть приближается к ключевой зоне сопротивления

Сегодня, 10 сентября, нефть торгуется в плюсе на 0,26%. Ключевое сопротивление находится в зоне $63,50−63,60 за баррель. Вряд ли покупатели смогут его пройти без новых драйверов.
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Общество

Росстат назвал количество пенсионеров в стране

В России проживает более 32 миллионов человек старше 60 лет.
URA.Ru вчера в 23:58
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru вчера в 03:30
Происшествия

Пытавшегося спасти тонувшего брата подростка унесло в море в Крыму

ТАСС 03:05
Общество

В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»

Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Общество

В Норильске выпал первый снег и началась метель

Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Политика

НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением бывшим президентом Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным.
RT на русском 03:29
Политика

Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:53
Политика

Генеральный прокурор Украины назначил нового военного прокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором и своим заместителем, сообщили 11 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины.
REGNUM 03:39
Кино

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

REGNUM 00:52
Космос

Робот «Федор» больше не полетит в космос

Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 03:37
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Экономика

Глава ПФР поддержал проведение новой пенсионной реформы

Среди положительных сторон новой системы Дроздов отметил добровольное участие населения в ней, а также возможность использования уже сформированных накоплений и включение денег в систему гарантирования выплат через АСВ.
Век 09 сентября в 15:02
Общество

Суд предложил вернуть «дело Серебренникова» в прокуратуру

РБК 03:31
Футбол

Сборная Англии обыграла Косово со счётом 5:3

Встреча завершилась со счетом 5:3. Сборная Косово открыли счёт на первой минуте, отличился полузащитник Валон Бериша.
REGNUM 00:36
Политика

Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте

Музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
RT на русском вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире снялась для Playboy

Самая молодая миллиардерша, модель Кайли Дженнер приняла участие в съемках знаменитого журнала Playboy.
ФАН 01:48
Религия

Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника

11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Политика

Меркель сообщила о работе над проведением нормандского саммита

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате продолжается.
RT на русском 03:44
Единоборства

Макгрегор резко ответил на желание Порье провести реванш

Live24 03:42
Гаджеты

Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Происшествия

Поезд сошел с рельсов и загорелся в США

Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс, после чего загорелся.
Газета.Ru 01:27
Политика

В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК

Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Здоровье

Развеяны мифы о продуктах, которые помогают при простуде

Специалисты развеяли мифы о продуктах, которые якобы помогают при простудных заболеваниях.
Smolnarod.ru 03:01
Политика

Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке

Expert.ru вчера в 11:01
Кино

Ксения Собчак взяла интервью у Квентина Тарантино, которое длится всего пять минут

Напомним, в мае Собчак взяла интервью у ещё одного культового режиссёра Ларса фон Триера.
АН Между строк 03:38
Происшествия

Петербуржец выстрелил в голову жене на проспекте Ветеранов

Около полуночи в понедельник, 9 сентября, в Красносельском районе петербуржец выстрелил в свою жену, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 03:31
Футбол

Литва — Португалия 1:5

34-летний португалец, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров национальных команд в истории, сократил отставание от лидера рейтинга Али Даеи, у которого 109 голов за сборную Ирана.
ProstoProSport вчера в 15:59
Происшествия

В Красноярском крае найдено тело начальника поселковой полиции

В Красноярском крае найден мертвым начальник полиции поселка Краснокаменск Красноярского края.
Российская газета 02:33
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

REGNUM 01:03
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