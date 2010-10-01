Финансы
REGNUMНефть приближается к ключевой зоне сопротивления
Сегодня, 10 сентября, нефть торгуется в плюсе на 0,26%. Ключевое сопротивление находится в зоне $63,50−63,60 за баррель. Вряд ли покупатели смогут его пройти без новых драйверов.
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Общество
Росстат назвал количество пенсионеров в стране
В России проживает более 32 миллионов человек старше 60 лет.
URA.Ru вчера в 23:58
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Политика
НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением бывшим президентом Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным.
RT на русском 03:29
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:53
Политика
Генеральный прокурор Украины назначил нового военного прокурора
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором и своим заместителем, сообщили 11 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины.
REGNUM 03:39
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 03:37
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Экономика
Глава ПФР поддержал проведение новой пенсионной реформы
Среди положительных сторон новой системы Дроздов отметил добровольное участие населения в ней, а также возможность использования уже сформированных накоплений и включение денег в систему гарантирования выплат через АСВ.
Век 09 сентября в 15:02
Футбол
Сборная Англии обыграла Косово со счётом 5:3
Встреча завершилась со счетом 5:3. Сборная Косово открыли счёт на первой минуте, отличился полузащитник Валон Бериша.
REGNUM 00:36
Политика
Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте
Музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
RT на русском вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире снялась для Playboy
Самая молодая миллиардерша, модель Кайли Дженнер приняла участие в съемках знаменитого журнала Playboy.
ФАН 01:48
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Политика
Меркель сообщила о работе над проведением нормандского саммита
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате продолжается.
RT на русском 03:44
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Происшествия
Поезд сошел с рельсов и загорелся в США
Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс, после чего загорелся.
Газета.Ru 01:27
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Здоровье
Развеяны мифы о продуктах, которые помогают при простуде
Специалисты развеяли мифы о продуктах, которые якобы помогают при простудных заболеваниях.
Smolnarod.ru 03:01
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Кино
Ксения Собчак взяла интервью у Квентина Тарантино, которое длится всего пять минут
Напомним, в мае Собчак взяла интервью у ещё одного культового режиссёра Ларса фон Триера.
АН Между строк 03:38
Происшествия
Петербуржец выстрелил в голову жене на проспекте Ветеранов
Около полуночи в понедельник, 9 сентября, в Красносельском районе петербуржец выстрелил в свою жену, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 03:31
Футбол
Литва — Португалия 1:5
34-летний португалец, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров национальных команд в истории, сократил отставание от лидера рейтинга Али Даеи, у которого 109 голов за сборную Ирана.
ProstoProSport вчера в 15:59
Происшествия
В Красноярском крае найдено тело начальника поселковой полиции
В Красноярском крае найден мертвым начальник полиции поселка Краснокаменск Красноярского края.
Российская газета 02:33