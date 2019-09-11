Энергетика
REGNUMНефть: цена достигла важного сопротивления
Снижение котировок было вызвано техническими факторами. Покупатели фиксировали прибыль по длинным позициям после 46-часового роста вблизи важного сопротивления 63,35 доллара. 10 сентября вечером Американский институт нефти (API) выпустил отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю.
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Футбол
«ПСЖ» намерен продлить контракт с Маркиньосом
По данным источника, новый контракт с 25-летним бразильцем будет подписан до 2024 года.
Bookmaker-ratings.ru 15:59
Экономика
В администрации Карелии высоко оценили подготовку «Россетей» к зиме
Заместитель премьер-министра Республики Карелия Оксана Чебунина заявила, что дочернее предприятие «Россетей» ПАО «МРСК Северо-Запада» справилось с подготовкой своих мощностей к отопительному сезону 2019-2020 годов на отлично.
Rostov gazeta 14:18
Политика
Россия согласовала с Кубой совместные проекты в области промышленности
Представители России и Кубы согласовали в среду реализацию совместных программ в ряде отраслей промышленности.
RT на русском 20:36
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Политика
Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома
Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:09
Происшествия
Приморские пограничники за сутки задержали 16 северокорейских шхун
В Приморском крае береговая охрана за минувшие сутки задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев в исключительной экономической зоне РФ за незаконный промысел кальмара, сообщила пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ РФ.
Интерфакс 19:50
Политика
Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки
Британский кабмин пришел к выводу, что страна погрузится в хаос, в случае выхода страны из ЕС без заключения соглашения.
Газета.Ru 18:00
Авто
Nissan пошутила над автосалоном во Франкфурте
Более 20 крупных автопроизводителей решили пропустить автосалон во Франкфурте-на-Майне в этом году.
32CARS.ru 02:23
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 09 сентября в 14:56
Экономика
Опубликован проект Стратегии развития торговли на 2019 – 2025 годы
Минпромторг России опубликовал проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года (http://gasu.gov.ru/stratpassport).
Глас Народа 16:23
Политика
Кремль подтвердил работу Смоленкова в администрации президента
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением.
Взгляд.ру вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Ксения Бородина призвала говорить с детьми о смерти
Звезда уверена, что с детьми нужно говорить о смерти.
Летидор 05:40
Футбол
Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионат 16:15
Здоровье
Британский врач прописал таблетки, которые вызвали рак у пациентки
Врач посоветовал ей принять препарат, а через несколько часов женщина заснула на пляже.
Вечерняя Москва 20:10
Общество
Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru 09:52
Музыка
Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.
ИА InterMedia 17:31
Футбол
Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино
Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес.
Бомбардир.ру 15:18
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.
Газета.Ru 19:25
Происшествия
Россиянина приговорили за шпионаж в Эстонии
Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам тюрьмы россиянина, обвиненного в шпионаже против Эстонии, сообщили местные СМИ.
Взгляд.ру 05:34
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Происшествия
Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Политика
Генсек ООН обеспокоен планами Израиля аннексировать Иорданскую долину
Напомним, 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы его партии «Ликуд» на досрочных парламентских выборах 17 сентября поставит перед собой цель распространить суверенитет страны на часть Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.
Коммерсантъ 18:39
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Хоккей
Илья Воробьев заявил, что «Металлург» не готов к сезону
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Нефтехимика» (0:3) заявил, что команда не готова к сезону.
Спорт-Экспресс 15:27