Энергетика

News.ruNews.ruНефть Brent подорожала в ходе торгов до $58 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов выросла до $58 за баррель — на 0,5%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость нефти выше $58 за баррель в последний раз была 31 января 2020 года.
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