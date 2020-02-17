Энергетика
News.ruНефть Brent подорожала в ходе торгов до $58 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов выросла до $58 за баррель — на 0,5%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость нефти выше $58 за баррель в последний раз была 31 января 2020 года.
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