Энергетика
ПРАЙМНефть дорожает на 22% по WTI на данных о недозаполненности нефтехранилищ в США
По состоянию на 18.27 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 22,05%, до 18,38 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — на 9,7%, до 26,58 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 13,31%, до 25,54 доллара за баррель.
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Нефть дешевеет: Brent - $22,36 за баррель, WTI - $19,09
Агентство нефтегазовой информации28 апреля в 01:38
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:17, Ашберн
Комментарии
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