Энергетика
Profinance.ruНефть дешевеет из-за слишком скромных рекомендаций ОПЕК+ по сокращению добычи
Совместный технический комитет ОПЕК+ по итогам заседания во вторник, 3 марта, рекомендовал дополнительное сокращение производства во 2 квартале 2020 года в диапазоне от 600 тыс. до 1 млн баррелей в день, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов, участвовавших в заседании.
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