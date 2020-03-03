Совместный технический комитет ОПЕК+ по итогам заседания во вторник, 3 марта, рекомендовал дополнительное сокращение производства во 2 квартале 2020 года в диапазоне от 600 тыс. до 1 млн баррелей в день, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов, участвовавших в заседании.

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