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Газета.Ru
Газета.Ru

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Цены на нефть эталонных марок дешевеют более чем на 2% в ходе торгов 27 августа. Как сообщает "Интерфакс", трейдеры пытаются оценить масштабы ущерба от урагана "Лаура" и его влияние на потребление топлива.В источнике
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Телеканал 360°

Цена на нефть Brent опустилась к 45 долларам за баррель

Телеканал 360°06:52
REGNUM

Нефть удерживает позиции около уровня $46

REGNUM01:16
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются на ослаблении опасений вокруг ураганов

Росбалт06:56
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Service03:38
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:07
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет06:20
Газета.Ru

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Газета.Ruвчера в 12:00

В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»
Вести.Ru03:20
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В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
Piter.tv04:15
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новости05:59

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

Почему Россия ввозит пальмовое масло Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБК04:00
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