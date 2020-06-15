Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США

Мировые цены на нефть снижаются на 2-3% из-за всплеска коронавируса в США, передает РИА "Новости". Согласно данным торгов, фьючерсы марки Brent с поставкой в августе подешевели до $37,85 за баррель, а цена на июльские фьючерсы WTI упала до $35,05 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть выросли после того, как ФРС изменила программу покупок облигаций

ПРАЙМ18:10

Глава Минэнерго ОАЭ предрёк успешное выполнение условий сделки ОПЕК+

News.ru14:37

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфакс01:40

Курс евро опустился ниже ₽79 на фоне укрепления цен на нефть

РБК05:00

Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

Эхо Москвы03:35

Предсказаны цены на нефть на 30 лет вперед

Lenta.ru11:12

Новости кризиса 15 июня. России грозит возвращение в советскую эпоху, на граждан потратят миллиарды

URA.Ru00:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
775
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
2,6K
Экономика

Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке

Намеченные в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатели по выдаче льготной ипотеки могут быть перевыполненными по итогам года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках онлайн-совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:01
4
Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
84
Авто

Ferrari привезет новый мотор на ГП Австрии, другие новинки под вопросом

Представители команды Ferrari готовятся привезти на гран-при Австрии новый силовой агрегат.
Car.ru 12:01
Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
1,2K
Политика

В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов Победы в регионах

Известия 07:18
318
Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
1,3K
Авто

Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca

Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.
Автоновости дня 05:09
Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 13 июня в 04:45
1,4K
Игры

Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC

Evo-rus.com 03:33
Игры

Поклонников «Властелина колец» пригласили вернуться в Средиземье: Состоялся анонс игры The Lord of the Rings: Rise to War

Проект называется The Lord of the Rings: Rise to War и создается под мобильные системы.
Srnsk 15:23
Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

РБК 17:50
581
Происшествия

Театр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова

BFM.ru 16:08
949
Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане.
REGNUM 17:08
838
Общество

Омским выпускникам уже начали выдавать аттестаты

Сегодня, 15 июня, в российских школах выдают аттестаты выпускникам 9 и 11 классов, решившим не сдавать госэкзамены.
12 Канал Омск 01:25
1
Футбол

В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском 15:28
Общество

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
65
Авто

Составлен рейтинг самых надёжных подержанных кроссоверов

Новые автомобили 08:40
4
Космос

Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике

ToDay News Ufa 15:59
14
Финансы

Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое

Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС 16:25
Кино

Названный расистским фильм «Унесенные ветром» вернут на HBO Max

Культовый фильм 1939 года "Унесенные ветром" вернут в каталог онлайн-кинотеатра HBO Max.
РЕН ТВ 11:21
386
Армия и оружие

Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб

Известия вчера в 18:21
16
Религия

Церковный суд над бывшим «духовником Поклонской» пройдёт 15 июня

REGNUM вчера в 23:58
67
Здоровье

В США предрекли более 200 тысяч смертей от коронавируса

Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон спрогнозировал более 200 тысяч смертей от коронавируса в США к октябрю.
Lenta.ru 18:53
Футбол

Экс-игрок «Реала»: «Гризманн похож на 14-летнего ребенка»

Летом прошлого года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. В этом сезоне француз забил 14 мячей в 38 играх.
Матч ТВ 19:05
Происшествия

В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения

В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
19
Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:06
5
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
149
Армия и оружие

Армия Ливии разбила ополчение ПНС к западу от Сирта

ИА Красная Весна 13 июня в 16:15
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное