Энергетика
Газета.RuНефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США
Мировые цены на нефть снижаются на 2-3% из-за всплеска коронавируса в США, передает РИА "Новости". Согласно данным торгов, фьючерсы марки Brent с поставкой в августе подешевели до $37,85 за баррель, а цена на июльские фьючерсы WTI упала до $35,05 за баррель.
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Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
Экономика
Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке
Намеченные в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатели по выдаче льготной ипотеки могут быть перевыполненными по итогам года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках онлайн-совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
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Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
Авто
Ferrari привезет новый мотор на ГП Австрии, другие новинки под вопросом
Представители команды Ferrari готовятся привезти на гран-при Австрии новый силовой агрегат.
Car.ru 12:01
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Авто
Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca
Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.
Автоновости дня 05:09
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 13 июня в 04:45
Игры
Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC
Evo-rus.com 03:33
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Поклонников «Властелина колец» пригласили вернуться в Средиземье: Состоялся анонс игры The Lord of the Rings: Rise to War
Проект называется The Lord of the Rings: Rise to War и создается под мобильные системы.
Srnsk 15:23
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане.
REGNUM 17:08
Общество
Омским выпускникам уже начали выдавать аттестаты
Сегодня, 15 июня, в российских школах выдают аттестаты выпускникам 9 и 11 классов, решившим не сдавать госэкзамены.
12 Канал Омск 01:25
Футбол
В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском 15:28
Общество
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Авто
Составлен рейтинг самых надёжных подержанных кроссоверов
Новые автомобили 08:40
Космос
Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
ToDay News Ufa 15:59
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС 16:25
Кино
Названный расистским фильм «Унесенные ветром» вернут на HBO Max
Культовый фильм 1939 года "Унесенные ветром" вернут в каталог онлайн-кинотеатра HBO Max.
РЕН ТВ 11:21
Армия и оружие
Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб
Известия вчера в 18:21
Религия
Церковный суд над бывшим «духовником Поклонской» пройдёт 15 июня
REGNUM вчера в 23:58
Здоровье
В США предрекли более 200 тысяч смертей от коронавируса
Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон спрогнозировал более 200 тысяч смертей от коронавируса в США к октябрю.
Lenta.ru 18:53
Футбол
Экс-игрок «Реала»: «Гризманн похож на 14-летнего ребенка»
Летом прошлого года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. В этом сезоне француз забил 14 мячей в 38 играх.
Матч ТВ 19:05
Происшествия
В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения
В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:06
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Армия и оружие
Армия Ливии разбила ополчение ПНС к западу от Сирта
ИА Красная Весна 13 июня в 16:15