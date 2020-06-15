Энергетика
Новые ВедомостиМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 1,35% — до $38,03 за баррель. Как отмечают эксперты, очередное снижение цен на нефть обусловлено опасениями по поводу второй волны пандемии в США и отсутствием очевидной тенденции сокращения коммерческих запасов.
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Здоровье
В Саратове из-за пациентки с коронавирусом роддом закрыли на карантин
Саратов, 15 июня 2020, 14:10 — REGNUM В Саратове родильный дом №4 восьмой городской больницы закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции, которую обнаружили у одной из пациенток.
REGNUM 07:10
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат
Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
Дни24 вчера в 01:46
Политика
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
РИА Новости 06:24
Армия и оружие
Стрелков сообщил о гибели семи бойцов ДНР под Дебальцево
Евразия Daily 04:40
Общество
Праздник «Алые паруса» пройдет в формате телетрансляции
Праздник выпускников пройдет в формате телевизионной трансляции.
Российская газета 06:01
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Футбол
Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Вильярреалом»
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов не попал в основной состав команды на домашний матч 28-го тура Примеры против «Вильярреала».
Metaratings 13 июня в 10:44
Политика
Путин раскрыл свою роль в организации броска на Приштину
Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками.
Lenta.ru вчера в 06:28
Культура
Звезда Болливуда индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой
Мумбаи, Индия, 15 июня 2020, 13:07 — REGNUM В Мумбаи 14 июня обнаружено тело известного индийского актера Сушанта Сингха Раджпута.
REGNUM 06:07
Футбол
«Урал» объявил о трансфере Караева
Стоит отметить, что Караев стал лучшим бомбардиром в зоне «Урал-Поволжье» первенства ПФЛ минувшего сезона, забив 11 голов в 16 поединках.
Евро-футбол.ру 06:43
Авто
5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором
Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
Новые автомобили вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце официально развелись
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Общество
Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей»
Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова.
ТАСС 06:45
Экономика
ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
Общество
В Пензе хотят перенести дату проведения парада Победы
Пенза-Обзор 03:26
Политика
Президент Польши: боролись с коммунизмом, а получили идеологию ЛГБТ
ЛГБТ является идеологией, которая призвана уничтожить человечество, заявил президент Польши Анджей Дуда, 13 июня сообщает Польское агентство печати.
ИА Красная Весна 13 июня в 08:44
Происшествия
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 05:45
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Общество
За нарушение самоизоляции россиян оштрафовали на 400 млн рублей
В сумме россиян оштрафовали на 407,6 млн рублей.
Sota.vision 06:28
Шоу-бизнес
Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске
Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.
Территория новостей вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Наталья Орейро решила стать гражданкой России
Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталья Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44