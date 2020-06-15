Энергетика

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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 1,35% — до $38,03 за баррель. Как отмечают эксперты, очередное снижение цен на нефть обусловлено опасениями по поводу второй волны пандемии в США и отсутствием очевидной тенденции сокращения коммерческих запасов.
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Цены на нефть рухнули

Lenta.ru01:42

Курс евро опустился ниже ₽79 на фоне укрепления цен на нефть

РБК05:00

Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

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Brent подешевела до $37,4 за баррель

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Стоимость нефти продолжает снижаться на опасениях за спрос и ситуацию с COVID-19

ПРАЙМ06:38

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфакс01:40

Новости кризиса 15 июня. России грозит возвращение в советскую эпоху, на граждан потратят миллиарды

URA.Ru00:00
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Здоровье

В Саратове из-за пациентки с коронавирусом роддом закрыли на карантин

Саратов, 15 июня 2020, 14:10 — REGNUM В Саратове родильный дом №4 восьмой городской больницы закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции, которую обнаружили у одной из пациенток.
REGNUM 07:10
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Вести.Ru 04:58
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Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат

Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
Дни24 вчера в 01:46
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Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

РИА Новости 06:24
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Общество

Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж

Интерфакс 04:21
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Армия и оружие

Стрелков сообщил о гибели семи бойцов ДНР под Дебальцево

Евразия Daily 04:40
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Общество

Праздник «Алые паруса» пройдет в формате телетрансляции

Праздник выпускников пройдет в формате телевизионной трансляции.
Российская газета 06:01
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Происшествия

В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
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Футбол

Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Вильярреалом»

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов не попал в основной состав команды на домашний матч 28-го тура Примеры против «Вильярреала».
Metaratings 13 июня в 10:44
Политика

Путин раскрыл свою роль в организации броска на Приштину

Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками.
Lenta.ru вчера в 06:28
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Культура

Звезда Болливуда индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой

Мумбаи, Индия, 15 июня 2020, 13:07 — REGNUM В Мумбаи 14 июня обнаружено тело известного индийского актера Сушанта Сингха Раджпута.
REGNUM 06:07
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Футбол

«Урал» объявил о трансфере Караева

Стоит отметить, что Караев стал лучшим бомбардиром в зоне «Урал-Поволжье» первенства ПФЛ минувшего сезона, забив 11 голов в 16 поединках.
Евро-футбол.ру 06:43
Авто

5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
Новые автомобили вчера в 12:41
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Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце официально развелись

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
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Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
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Общество

Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей»

Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова.
ТАСС 06:45
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Экономика

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
16
Общество

В Пензе хотят перенести дату проведения парада Победы

Пенза-Обзор 03:26
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Политика

Президент Польши: боролись с коммунизмом, а получили идеологию ЛГБТ

ЛГБТ является идеологией, которая призвана уничтожить человечество, заявил президент Польши Анджей Дуда, 13 июня сообщает Польское агентство печати.
ИА Красная Весна 13 июня в 08:44
7
Происшествия

Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди

В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 05:45
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Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
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Общество

За нарушение самоизоляции россиян оштрафовали на 400 млн рублей

В сумме россиян оштрафовали на 407,6 млн рублей.
Sota.vision 06:28
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Шоу-бизнес

Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске

Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.
Территория новостей вчера в 08:27
4
Шоу-бизнес

Наталья Орейро решила стать гражданкой России

Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталья Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
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Экономика

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
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