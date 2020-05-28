Энергетика
ПРАЙМНефть дешевеет на 2-3,5% на данных API о запасах в США
Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером.
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Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Путешествия
В Японии начнут платить туристам за посещение страны
Московский Комсомолец 03:30
Здоровье
В Пскове три реаниматолога заразились коронавирусом
В Псковской области коронавирусом заразились трое из одиннадцати врачей-реаниматологов, которые работают с тяжелыми пациентами в ковидных отделениях.
FlashNord 06:24
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании 1 июня
В Европейской части России 1 июня резко похолодает на восемь-девять градусов.
Клопс 05:19
Гаджеты
Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России
На презентации компания раскрыла стоимость смартфона Xiaomi Mi 10 на российской рынке, которая составила 70 тысяч рублей.
Lenta.ru 12:48
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Общество
Власти Подмосковья сохранят некоторые ограничения в регионе до 14 июня
Ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сохранится в Московской области до 14 июня, несмотря на смягчение других на фоне улучшившейся эпидемиологической ситуации, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.
ТАСС 13:23
Авто
Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар
Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru 00:05
Происшествия
В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана
Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
REGNUM 10:45
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу
Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 06:07
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Здоровье
О своем лечении в московской больнице рассказала японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
Здоровье
Доктор Мясников заявил, что коронавирус «теряет свою былую мощь»
По словам Мясникова, коронавирус «фильтруется через наши иммунные силы и борясь с ними, теряет свою былую мощь».
Нева Спорт 13:38
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Здоровье
В Тульской области в стационаре находятся 1430 пациентов с COVID-19
Сегодня, 28 мая, Алексей Эрк проинспектировал работу инфекционного госпиталя на 120 коек, развёрнутого в Тульской областной клинической больнице №2 им. Л.Н. Толстого.
Первый Тульский 11:41
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Гаджеты
Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550
Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
Армия и оружие
Африканист объяснил фейк о МиГ-29 в Ливии желанием США заработать
Заявления американского командования ВС США в Африке (AFRICOM) о переброске российских самолетов в Ливию являются провокацией, необходимой для перераспределения средств из оборонного бюджета США, заявил востоковед и африканист Саид Гафуров.
NewInform 13:31
Армия и оружие
В Китае посчитали Польшу «важным инструментом США против России»
Китайские журналисты портала "Феникс" назвали Польшу "важным инструментом США против России".
Discover24 13:48
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Общество
Порошенко вернулся в рейтинг Forbes самых богатых украинцев
Украинское издание Forbes впервые с 2016 года представило рейтинг 100 богатейших людей страны.
Московский Комсомолец 05:06
Шоу-бизнес
Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали
Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 13:34
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24