Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНефть дешевеет на 2-3,5% на данных API о запасах в США

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером.
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Нефть марки Brent перешла в «зеленую зону» и растет на 1,7%

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Мировые цены на нефть продолжают снижаться

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Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
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Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
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Путешествия

В Японии начнут платить туристам за посещение страны

Московский Комсомолец 03:30
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Здоровье

В Пскове три реаниматолога заразились коронавирусом

В Псковской области коронавирусом заразились трое из одиннадцати врачей-реаниматологов, которые работают с тяжелыми пациентами в ковидных отделениях.
FlashNord 06:24
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании 1 июня

В Европейской части России 1 июня резко похолодает на восемь-девять градусов.
Клопс 05:19
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

На презентации компания раскрыла стоимость смартфона Xiaomi Mi 10 на российской рынке, которая составила 70 тысяч рублей.
Lenta.ru 12:48
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Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
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Общество

Власти Подмосковья сохранят некоторые ограничения в регионе до 14 июня

Ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сохранится в Московской области до 14 июня, несмотря на смягчение других на фоне улучшившейся эпидемиологической ситуации, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.
ТАСС 13:23
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Авто

Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар

Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
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Происшествия

В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана

Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
REGNUM 10:45
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Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу

Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 06:07
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Здоровье

О своем лечении в московской больнице рассказала японская журналистка

Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
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Здоровье

Доктор Мясников заявил, что коронавирус «теряет свою былую мощь»

По словам Мясникова, коронавирус «фильтруется через наши иммунные силы и борясь с ними, теряет свою былую мощь».
Нева Спорт 13:38
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Здоровье

Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в АТЦ «Москва»

ТВ Центр 11:03
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
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Здоровье

В Тульской области в стационаре находятся 1430 пациентов с COVID-19

Сегодня, 28 мая, Алексей Эрк проинспектировал работу инфекционного госпиталя на 120 коек, развёрнутого в Тульской областной клинической больнице №2 им. Л.Н. Толстого.
Первый Тульский 11:41
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Гаджеты

Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550

Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
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Армия и оружие

Африканист объяснил фейк о МиГ-29 в Ливии желанием США заработать

Заявления американского командования ВС США в Африке (AFRICOM) о переброске российских самолетов в Ливию являются провокацией, необходимой для перераспределения средств из оборонного бюджета США, заявил востоковед и африканист Саид Гафуров.
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Армия и оружие

В Китае посчитали Польшу «важным инструментом США против России»

Китайские журналисты портала "Феникс" назвали Польшу "важным инструментом США против России".
Discover24 13:48
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Общество

Порошенко вернулся в рейтинг Forbes самых богатых украинцев

Украинское издание Forbes впервые с 2016 года представило рейтинг 100 богатейших людей страны.
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Шоу-бизнес

Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
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Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
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