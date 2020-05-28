Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером.

Нефть дешевеет на 2-3,5% на данных API о запасах в США

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