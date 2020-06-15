Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 1,35% — до $38,03 за баррель. Как отмечают эксперты, очередное снижение цен на нефть обусловлено опасениями по поводу второй волны пандемии в США и отсутствием очевидной тенденции сокращения коммерческих запасов.
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Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос на сырье

ПРАЙМ11:26

Нефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США

Газета.Ru06:03

Brent подешевела до $37,4 за баррель

Известия03:17

Курс евро опустился ниже ₽79 на фоне укрепления цен на нефть

РБК05:00

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфакс01:40

Цены на нефть рухнули

Lenta.ru01:42

Новости кризиса 15 июня. России грозит возвращение в советскую эпоху, на граждан потратят миллиарды

URA.Ru00:00
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия

Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта

Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс 11:12
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Политика

Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

RT на русском 07:20
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Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
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Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
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Политика

Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложен

Визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время.
Национальная служба новостей вчера в 08:58
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Игры

Взлет разрешен: Опубликован первый трейлер Star Wars: Squadrons

Srnsk 11:23
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Авто

Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили

Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые почти никогда не ломаются. Так, на первом месте оказался Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style.
32CARS.ru 12 июня в 12:57
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
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Политика

Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля.
Российская газета 10:18
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Происшествия

На хлебозаводе в Воронеже произошел пожар

В 4-этажном цехе «Хлебозавода №1» на улице Фридриха Энгельса в Воронеже произошел пожар.
De Facto 07:34
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Наука

Ученые выяснили, почему некоторые люди много едят и не толстеют

ФАН 08:16
Общество

С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
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Общество

Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов

Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Энергетика

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
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Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
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Футбол

Двух сотрудников РФС наказали за ошибку в регламенте Кубка России

РФС провел внутреннее расследование из-за ошибки, допущенной в регламенте Кубка России, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
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Андрей и Кристина Черкасовы раскрыли имя сына

Жена Андрея Черкасова Кристина родила сына в одной из столичных клиник. А вот имя первенца супруги рассекретили лишь сегодня.
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Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 13 июня в 03:17
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Политика

В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
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Общество

78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене

78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
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Крицюк покинет «Краснодар» по окончании сезона

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Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Президент Бразилии рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили ближайшую встречу БРИКС и борьбу с COVID-19.
РИА Новости 10:12
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Турецкие военные начали новую операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК).
Деловое.ТВ 02:49
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