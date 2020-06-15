Энергетика
Новые ВедомостиМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 1,35% — до $38,03 за баррель. Как отмечают эксперты, очередное снижение цен на нефть обусловлено опасениями по поводу второй волны пандемии в США и отсутствием очевидной тенденции сокращения коммерческих запасов.
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Происшествия
Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта
Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс 11:12
Политика
Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Финансы
Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Политика
Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложен
Визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время.
Национальная служба новостей вчера в 08:58
Авто
Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили
Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые почти никогда не ломаются. Так, на первом месте оказался Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style.
32CARS.ru 12 июня в 12:57
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
Политика
Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля.
Российская газета 10:18
Происшествия
На хлебозаводе в Воронеже произошел пожар
В 4-этажном цехе «Хлебозавода №1» на улице Фридриха Энгельса в Воронеже произошел пожар.
De Facto 07:34
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Футбол
Двух сотрудников РФС наказали за ошибку в регламенте Кубка России
РФС провел внутреннее расследование из-за ошибки, допущенной в регламенте Кубка России, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
ProstoProSport 09:45
Шоу-бизнес
Андрей и Кристина Черкасовы раскрыли имя сына
Жена Андрея Черкасова Кристина родила сына в одной из столичных клиник. А вот имя первенца супруги рассекретили лишь сегодня.
StarHit.ru 07:00
Авто
Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 13 июня в 03:17
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Футбол
Крицюк покинет «Краснодар» по окончании сезона
Soccer.ru 11:06
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Политика
Президент Бразилии рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили ближайшую встречу БРИКС и борьбу с COVID-19.
РИА Новости 10:12
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Турецкие военные начали новую операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК).
Деловое.ТВ 02:49