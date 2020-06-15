Энергетика
ПРАЙМНефть дешевеет на 2-3% на опасениях медленного восстановления спроса
Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,34% — до 35,05 доллара за баррель. Всплеск новых случаев коронавируса в США вызвал опасения по поводу второй волны вируса, что в свою очередь окажет существенное влияние на темпы восстановления спроса на топливо.
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Общество
Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения
Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
МТВ онлайн 06:12
Общество
ВЦИОМ: более 80% россиян соблюдали режим самоизоляции
Порядка 83% россиян соблюдали режим самоизоляции в той или иной степени, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в понедельник на его сайте.
ТАСС 06:33
Общество
Артамонов пригрозил Уваркиной прокуратурой из-за коронавируса
Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев 15 июня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что ситуацию с заболеваемостью в области можно назвать стабильной.
Most.tv 07:33
Шоу-бизнес
Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске
Экономика сегодня вчера в 12:42
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 13 июня в 11:05
Шоу-бизнес
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
Уругвайская певица Наталья Орейро рассказала, что посетила посольство РФ в Аргентине, где подала документы на получение российского гражданства.
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Наука
Ученые выяснили, какой цвет волос продлевает жизнь
Газета DAILY вчера в 07:34
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат Эльман Пашаев, защищающего обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, высказался по поводу поведения семьи погибшего курьера Сергея Захарова — она решила никак не контактировать с актером и не принимать от него никакой помощи.
Городовой 04:14
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Космос
Ученые допустили существование десятков внеземных цивилизаций
Если сигналы от других разумных форм жизни обнаружат, это будет означать, что время существования разумных активных цивилизаций может быть очень длинным – десятки тысяч лет и более.
Москва 24 07:43
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Наука
Учёные: Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера
Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:29
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Общество
Военное положение из-за коронавируса ввели в китайском городе Баодин
На правительственном сайте города Баодин в провинции Хэбэй появилась информация о введении военного положения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции Пекине, находящемся по соседству.
Live24 04:36
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
Общество
Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве
Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 00:10
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков
Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост.
Piter.tv 05:20
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева.
Украина.ру вчера в 06:50
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Здоровье
В Тюменской области выявили три новых очага COVID-19
Три новых очага COVID-19 зарегистрированы в Тюменской области: в областной больнице №3 Тобольска, в социальном учреждении "Милосердие" и на нефтяном месторождении в Уватском районе, сообщил в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Александр Летюшев.
РИА Новости 07:31
Здоровье
Заболеваемость в Челябинской области растет из-за безответственности жителей
По словам главного внештатного инфекциониста областного минздрава Ольги Сагаловой, рост заболеваемости произошел из-за небрежного отношения людей к карантинным мероприятиям, сообщает «Южноуральская панорама».
Миасский рабочий 06:00
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Здоровье
Пензенский Минздрав сообщил о шести новых смертях от коронавируса
О ситуации с коронавирусной инфекцией доложил глава Минздрава Пензенской области Александр Никишин на планерке в региональном правительстве.
Stolica58.ru 02:39