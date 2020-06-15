Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНефть дешевеет на 2-3% на опасениях медленного восстановления спроса

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,34% — до 35,05 доллара за баррель. Всплеск новых случаев коронавируса в США вызвал опасения по поводу второй волны вируса, что в свою очередь окажет существенное влияние на темпы восстановления спроса на топливо.
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Стоимость нефти продолжает снижаться на опасениях за спрос и ситуацию с COVID-19

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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
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