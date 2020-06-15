Энергетика
ПРАЙМНефть дешевеет на 2-3% на опасениях медленного восстановления спроса
Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,34% — до 35,05 доллара за баррель. Всплеск новых случаев коронавируса в США вызвал опасения по поводу второй волны вируса, что в свою очередь окажет существенное влияние на темпы восстановления спроса на топливо.
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Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия
В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу
ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
Политика
На Украине опубликовали список стран из «красной зоны» по коронавирусу
Министерство здравоохранения Украины обнародовало список из 50 стран из «красной зоны», после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию, сообщает Интерфакс.
RT на русском 09:56
Происшествия
Глава столичного главка СК выехал на место стрельбы в Москве
Руководитель главного управления следственного комитета (СК) России по Москве Андрей Стрижов лично выехал на место стрельбы на Ленинском проспекте.
Вечерняя Москва 09:57
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Политика
Путин призвал изменить «обветшалые» нормы в строительстве
Обветшалые нормы и правила, мешающие развитию строительной отрасли, нужно аккуратненько изменить, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политическая Экспертиза 09:46
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета 09:02
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru вчера в 15:07
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
Общество
В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе «Факел» выросло до 82
Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 09:36
Политика
«Обман Запада». Кого Киев выдает за представителей Донбасса
Офис президента Украины привел на минские переговоры своих представителей Донецка и Луганска.
РИА Новости 01:00
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Хоккей
Все 23 клуба КХЛ подали заявки на участие в турнире в следующем сезоне
Все клубы КХЛ подали документы для участия в следующем сезоне, сообщил президент лиги Алексей Морозов.
Bookmaker-ratings.ru 07:34
Политика
В Киеве допросили Порошенко по делу о «госизмене» Януковича
В Киевском апелляционном суде прошёл допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о "госизмене" беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщил 15 июня телеканал "Прямой".
REGNUM 05:08
Хоккей
Первый номер драфта НХЛ Якупов перешел в «Амур»
ProstoProSport вчера в 06:00
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor 03:12
Экономика
Путин: программу новой льготной ипотеки доработают при необходимости
Введенная во время пандемии программа ипотечного кредитования под 6,5% годовых будет доработана при необходимости после оценки ее эффективности, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 09:26
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Белоруссия сменила руководство в банке «Газпрома»
«Газпром» и Газпромбанк после смены руководства банка обвинили Белоруссию в грубом нарушении национального законодательства, а также договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Lenta.ru 04:44
Общество
В Архангельской области от коронавируса излечили уже 1066 человек
Уже 1 066 северян и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, выздоровели после новой коронавирусной инфекции.
Бизнес-класс Архангельск 09:38
Общество
Сбербанк запустил сервис проверки номеров и сайтов на мошенничество
Россияне могут бесплатно проверить на мошенничество подозрительный номер телефона или сайт при помощи сервиса Сбербанка.
Коммерсантъ 06:08
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Футбол
Стала известна дата старта нового сезона чемпионата Италии
Напомним, что рестарт текущего сезона запланирован на 20 июня.
ГЛАС.RU 09:48
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10