Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНефть дешевеет на данных API о росте запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, а также в ожидании ясности относительно перспективы повышения пошлин США на товары из Китая 15 декабря, свидетельствуют данные торгов.
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