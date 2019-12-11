Энергетика
ПРАЙМНефть дешевеет на данных API о росте запасов в США
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, а также в ожидании ясности относительно перспективы повышения пошлин США на товары из Китая 15 декабря, свидетельствуют данные торгов.
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Биатлон
Хованцев рассказал о возможных изменениях в сборной России к чемпионату мира
Тренер напомнил, что Екатерина Юрлова-Перхт и Евгений Гараничев не получили допуск на Олимпийские игры в Пхенчхан, поэтому неизвестно, разрешат ли им выступать на чемпионате мира.
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Фейками о ЧВК «Вагнера» Эрдоган прикрывает интересы к нефти Ливии
Именно поэтому Эрдоган решил использовать фейки западных СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии, объясняет аналитик.
Общество
В Кургане выделяют землю под кладбища и строительство крематория
Земли объектов транспортного назначения (ИТ 3) дополнительно планируется выделить для расширения кладбищ и строительства крематория.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Футбол
«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов
"Бавария" победила "Тоттенхэм" (3:1) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и установила рекорд турнира.
Транспорт
Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохой погоды была закрыта дорога между Озерским и Корсаковым в Сахалинской области.
Кино
Тарантино задумал снять третью часть «Убить Билла»
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча
Общество
Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Экономика
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Футбол
Гурам Аджоев: За первую часть сезона «Арсенал» заслужил твердую четверку
Руководитель тульского Арсенала Гурам Аджоев подвел итоги выступления команды в первой части чемпионата России.
Общество
Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц
В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Политика
В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»
Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
Политика
Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Осуждённых за наркотики иностранцев предложили депортировать из России
В России могут ужесточить ответственность для иностранных граждан за преступления, связанные с наркотиками.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Экономика
Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском
По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
Авто
Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России
Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Шоу-бизнес
Похудевшая Настя Каменских показала откровенное фото в нижнем белье
Похудевшая певица разместила в Instagram откровенное фото в нижнем белье.