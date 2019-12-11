Стоимость нефти снижается 11 декабря перед еженедельным докладом Минэнерго США о резерве энергоносителей. Цена февральских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на лондонской ICE Futures составляет $63,95 за баррель, что на 0,61% ниже показателей на момент закрытия предыдущей сессии.

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

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