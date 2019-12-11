Энергетика

News.ruNews.ruНефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Стоимость нефти снижается 11 декабря перед еженедельным докладом Минэнерго США о резерве энергоносителей. Цена февральских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на лондонской ICE Futures составляет $63,95 за баррель, что на 0,61% ниже показателей на момент закрытия предыдущей сессии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Реакция цен на нефть на отчет Минэнерго США по запасам

Profinance.ru10:41

Запасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей

ТАСС10:53

Нефть завершает сессию ниже $64 из-за роста запасов в США

REGNUM15:28

Котировки Brent и WTI снижаются на опасениях за спрос

Росбалт06:27

Запасы нефти в США выросли за период с 29 ноября по 6 декабря на 822 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5405 тыс. баррелей

Финмаркет10:51

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

News.ru00:49

Рынок акций РФ вырос, проигнорировав падение цен на нефть

ПРАЙМ12:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 20:07, Ашберн
Армия и оружие

Фейками о ЧВК «Вагнера» Эрдоган прикрывает интересы к нефти Ливии

Именно поэтому Эрдоган решил использовать фейки западных СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии, объясняет аналитик.
Политическая Экспертиза вчера в 16:15
Здоровье

Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Известия 10:28
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском 12:06
Здоровье

ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам

41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».
Дождь 08:17
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета 08:09
Футбол

Гаттузо заменит Анчелотти в «Наполи»

Место Анчелотти у руля «Наполи» займёт бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, сообщает Sky Sport Italia.
Свободная Пресса 05:46
Хоккей

Овечкин назвал Америку вторым домом

Нападающий "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александр Овечкин назвал США вторым домом, передает RT.
Газета.Ru 13:00
Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru 03:45
Кино

Названы актеры нового фильма «Один дома»

РЕН ТВ 13:33
Происшествия

В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки

В зоне поиска пропавшего самолета чилийской авиации Lockheed C-130 Hercules C-130, следовавшего на базу в Антарктиде, обнаружены обломки, говорится в сообщении ВВС Чили.
РБК 18:46
Политика

Совфед одобрил закон о наказании чиновников за оскорбления россиян

В Совете Федерации поддержали проект закона, который начнет наказывать чиновников за то, что они оскорбляют россиян.
Газета.Ru 19:45
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Политика

Президент Бразилии рассказал о раке

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него возможный рак кожи, сообщает Reuters.
Газета.Ru 16:30
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Общество

Дума Читы раскритиковала «Олерон+», Минприроды и РСТ Забайкалья

Депутаты читинской городской думы в обращении к губернатору Забайкалья Александру Осипову раскритиковали регионального оператора «Олерон+», министерство природы и РСТ края.
Zab.RU 19:58
Кино

Тарантино задумал снять третью часть «Убить Билла»

Lenta.ru 03:02
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Наука

Старческое слабоумие остановят при помощи нового лекарства

Ученые предложили новую теорию того, что может спровоцировать старческое слабоумие и старение мозга.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 09:42
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru 18:02
Политика

Сегодня исполнилось 25 лет с начала первой чеченской войны

RuNews24.ru 05:59
Авто

Audi обновила RS 5 Coupe и Sportback

В Европе, как сообщает пресс-служба компании из Ингольштадта, новые Audi RS 5 Coupe и Sportback появятся в продаже в ближайшее время по цене от 83500 евро.
Движок 04:10
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета 15:10
Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

"Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – заявил представитель Кремля.
Москва 24 вчера в 08:31
Кино

В сети появился первый трейлер новой «Чудо-женщины»

Кинокомпания Warner Bros. обнародовала первый трейлер сиквела супергеройского фильма «Чудо-женщина».
RT на русском 09 декабря в 07:29
Происшествия

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Ведомости 16:47
Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия 13:42
Политика

Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Коммерсантъ 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное