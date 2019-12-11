Энергетика
News.ruНефть дешевеет на данных о росте запасов в США
Стоимость нефти снижается 11 декабря перед еженедельным докладом Минэнерго США о резерве энергоносителей. Цена февральских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на лондонской ICE Futures составляет $63,95 за баррель, что на 0,61% ниже показателей на момент закрытия предыдущей сессии.
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Экономика
Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
Политика
Небензя назвал условия отказа КНДР от ядерного оружия
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по КНДР заявил, что "метод кнута" в отношении этой страны в вопросе денуклеаризации не сработает.
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон в дерзком мини cверкнула опасным декольте
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Гаджеты
Nokia C1 – смартфон на Android Go за $59
Политика
В ЕС сообщили о намерении продлить санкции против России
Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают 31 января 2020 года.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Происшествия
Пожар на заводе в Екатеринбурге локализован
Ранее стало известно о пожаре в здании на площади 800 квадратных метров, при котором пострадал один человек.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа
В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
Гаджеты
Apple запустила акцию «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone»
Компания Apple запустила новогоднюю акцию под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
Футбол
«Аль-Садд» обыграл «Ианген» в первом раунде клубного чемпионата мира
В первом раунде клубного чемпионата мира катарский клуб «Аль-Садд» в дополнительное время обыграл «Ианген» (Новая Каледония) — 3:1. Катарский клуб благодаря этой победе пробился в 1/4 финала.
Политика
Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным
Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Происшествия
Адвокат Соколова заявил о влиянии лекарств на совершение убийства
Адвокат историка-расчленителя Олега Соколова Александр Почуев заявил, что на состояние его подзащитного во время совершения убийства могли оказать влияние лекарства.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Энергетика
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
Армия и оружие
В Израиле: Береговой комплекс «Бастион-П» лишит превосходства над Египтом
Рост морской мощи В Израиле негативно восприняли возможность поставки Египту российской системы береговой обороны "Бастион-П" (К-300П), вооруженной ракетами "Яхонт".
Политика
Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже
Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Армия и оружие
Американцы испытали тактическую гиперзвуковую ракету
Американская компания Lockheed Martin провела первые испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты, разработка которой ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).
Финансы
Украинская гривна продолжила бить рекорды
Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
Футбол
«Аталанта» вслед за «Манчестер Сити» вышла в плей-офф Лиги чемпионов
«Аталанта» обыграла «Шахтер» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Атлетико — Локомотив 2:0 (2-й тайм)
Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.