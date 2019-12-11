Энергетика

Expert.ruExpert.ruНефть дешевеет на данных о запасах в США

В докладе ведомства говорится, что 30 ноября — 6 декабря запасы "черного золота" увеличились на 822 тыс. баррелей, тогда как прогнозировалось снижение на 2,763 млн баррелей. Также сообщается, что выросли запасы бензина на 5,405 млн, тогда как по прогнозу было увеличение на 2,561 млн.
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