Энергетика
ГЛАС.RUНефть дешевеет на данных о запасах в США
В ходе торговой сессии нефть сорта «Brent» снизилась в цене почти на 2,2%, достигнув отметки в 33,3 доллара за баррель. Нефтепродукты марки «WTI» подешевели на 3,4%, до 31,6 долларов. Ранее представители «API» опубликовали предварительные данные о росте запасов нефти в США.
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Газета.Ru 11:47
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Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
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Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов
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