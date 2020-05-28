В ходе торговой сессии нефть сорта «Brent» снизилась в цене почти на 2,2%, достигнув отметки в 33,3 доллара за баррель. Нефтепродукты марки «WTI» подешевели на 3,4%, до 31,6 долларов. Ранее представители «API» опубликовали предварительные данные о росте запасов нефти в США.

Нефть дешевеет на данных о запасах в США

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