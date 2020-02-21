Энергетика
REGNUMНефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом
Сегодня, 21 февраля, нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом за пределами Китая: всего лишь за сутки их количество увеличилось на 102 человека, до 1251, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
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Эхономика: Цены на нефть растут после прекращения поставок из Венесуэлы и Ливии
Эхо Москвы21 февраля в 03:16
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
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