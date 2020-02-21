Энергетика

REGNUMREGNUMНефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом

Сегодня, 21 февраля, нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом за пределами Китая: всего лишь за сутки их количество увеличилось на 102 человека, до 1251, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Эхономика: Цены на нефть растут после прекращения поставок из Венесуэлы и Ливии

Эхо Москвы21 февраля в 03:16

Нефть продолжает дешеветь на опасениях по распространению коронавируса

ПРАЙМ21 февраля в 13:32

Цены на нефть снижаются

RT на русском21 февраля в 00:23

Нефть просела на 1,5% за день торгов

REGNUM21 февраля в 15:31

Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением

Банки.рувчера в 02:17

Цена нефтяной корзины ОПЕК не перестает повышаться

Росбалт21 февраля в 10:05

Нефть дешевеет под давлением коронавирусных рисков

Экономика сегодня21 февраля в 01:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:30, Ашберн

Комментарии

Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
Политика

Трамп пожелал России и Украине примирения

Россия и Украина с 2014 года не поделят Крым, который по российскому законодательству является субъектом Федерации.
Росбалт 15:58
Армия и оружие

Россия: спутники Илона Маска могут иметь военное назначение

По словам Боева, гражданские спутники Маска могут нести реальную угрозу для безопасности России.
ГЛАС.RU 06:41
Общество

Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

Власти Южной Кореи объявили наивысший "красный" уровень угрозы на фоне того, как число зараженных коронавирусом Covid-19 в стране превысило 600 человек, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:24
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Общественное телевидение России 02:56
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Политика

Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
Московский Комсомолец вчера в 21:31
Наука

Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Naked Science 21 февраля в 04:20
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Общество

Си Цзиньпин: эпидемическая ситуация в Китае остаётся сложной

В Китае эпидемическая ситуация на фоне распространения нового коронавируса остаётся серьёзной и сложной, профилактика и контроль над заболеванием находятся в критической стадии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Парламентская газета 07:49
Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
РИА Новости 16:28
Авто

Российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему

У автомобилей марок Toyota и Lexus есть уникальная противоугонная система.
CarsWeek.ru вчера в 03:10
Здоровье

Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса

Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.
Твой Континент 01:01
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Шоу-бизнес

Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Журналистская правда 04:50
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты вчера в 11:27
Наука

Учёные из Гонконга разработали высокоэффективный водный генератор электроэнергии

Группа учёных из Гонконга разработала высокоэффективный электрогенератор, способный зажечь сто светодиодных лампочек от одной капли воды.
RT на русском 10:08
Космос

Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов

Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Актуальные Новости 21 февраля в 10:13
Экономика

Минприроды предложило запретить перевалку нефти с судна на судно

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин предложил запретить рейдовую перевалку грузов, за исключением сельскохозяйственных, в акваториях российских морей для снижения аварийных случаев.
РБК 21 февраля в 01:01
Футбол

«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А

Чемпионат 13:55
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Политика

Из-за коронавируса Армения закрывает границу с Ираном на две недели

Пересечение сухопутной границы и воздушное сообщение с Ираном на две недели прекращает Армения из-за коронавируса.
Красная весна 11:11
Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
BFM.ru вчера в 03:17
Политика

Партия Меркель занимает третье место на выборах в парламент Гамбурга

Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 11,2%, занимая третье место.
Коммерсантъ 18:34
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия 21 февраля в 12:18
Шоу-бизнес

Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна

В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
ToDay News Ufa 21 февраля в 14:13
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" оказалось сильнее "Спартака".
Газета.Ru 18:18
Политика

В Женеве сегодня откроется сессия Совета ООН по правам человека

Отдельно внимание уделят вопросам защиты прав инвалидов и национальных меньшинств, предотвращению пыток и торговли детьми, соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом, гарантиям деятельности правозащитников.
Эхо Москвы 21:04
Общество

Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
РБК 17:44
Общество

Власти Венеции закрыли базилику Сан-Марко из-за коронавируса

На фоне угрозы распространения коронавируса нового типа в Венеции закрыли базилику Сан-Марко для местных жителей и туристов.
Народные новости 18:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное