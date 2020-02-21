Энергетика
REGNUMНефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом
Сегодня, 21 февраля, нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом за пределами Китая: всего лишь за сутки их количество увеличилось на 102 человека, до 1251, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
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Эхономика: Цены на нефть растут после прекращения поставок из Венесуэлы и Ливии
Эхо Москвы21 февраля в 03:16
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
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Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «лидокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
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Болельщики освистали российских футболистов в финале «Кубка Легенд»
Болельщики освистали футболистов сборной России после финала "Кубка Легенд", который прошел в Москве.
Происшествия
В Украине закидали камнями автобус с эвакуированными из Китая
На Украине автобусы с эвакуированными гражданами из Уханя закидали камнями, когда они прибыли к медцентру в посёлке Новые Санжары в Полтавской области.
Политика
Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии
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«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
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Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей
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Новый OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя
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Комитет по маркетингу РФС обсудил статус лицензионной программы РПЛ
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Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформулирует позицию по Идлибу после разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
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Названы провоцирующие артрит и рак продукты
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