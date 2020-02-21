Энергетика

REGNUMREGNUMНефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом

Сегодня, 21 февраля, нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом за пределами Китая: всего лишь за сутки их количество увеличилось на 102 человека, до 1251, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
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Эхономика: Цены на нефть растут после прекращения поставок из Венесуэлы и Ливии

Эхо Москвы21 февраля в 03:16

Нефть продолжает дешеветь на опасениях по распространению коронавируса

ПРАЙМ21 февраля в 13:32

Нефть просела на 1,5% за день торгов

REGNUM21 февраля в 15:31

Цены на нефть снижаются

RT на русском21 февраля в 00:23

Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением

Банки.рувчера в 02:17

Цена нефтяной корзины ОПЕК не перестает повышаться

Росбалт21 февраля в 10:05

Нефть дешевеет под давлением коронавирусных рисков

Экономика сегодня21 февраля в 01:24
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«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета вчера в 08:38
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В Черном море засекли американский эсминец

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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском 07:40
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Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии

Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
ToDay News Ufa 21 февраля в 08:38
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты вчера в 11:27
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В Челябинске раскрыли сговор между 23 стоматологиями

Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «лидокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 21 февраля в 00:07
Футбол

«Рубин» подтвердил, что Тарасов получил перелом ноги

Пресс-служба «Рубина» заявила, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.32-летний игрок получил повреждение на тренировке команды.
Soccer.ru 21 февраля в 08:09
Армия и оружие

С Днем защитника Отечества российских военных поздравили жители Алеппо

Российские военные получили поздравления от жителей сирийского города Алеппо, пишет «Российская газета».
Аргументы и Факты вчера в 23:45
Экономика

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.
ТАСС 21 февраля в 00:44
Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
РИА Новости 16:28
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Политика

Трамп пожелал России и Украине примирения

Россия и Украина с 2014 года не поделят Крым, который по российскому законодательству является субъектом Федерации.
Росбалт 15:58
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
RT на русском вчера в 17:42
Общество

Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
РБК 17:44
Футбол

Болельщики освистали российских футболистов в финале «Кубка Легенд»

Болельщики освистали футболистов сборной России после финала "Кубка Легенд", который прошел в Москве.
РИА Новости 09:50
Происшествия

В Украине закидали камнями автобус с эвакуированными из Китая

На Украине автобусы с эвакуированными гражданами из Уханя закидали камнями, когда они прибыли к медцентру в посёлке Новые Санжары в Полтавской области.
Амур.инфо 21 февраля в 02:26
Политика

Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
Московский Комсомолец вчера в 21:31
Футбол

«Атлетико» победил «Вильярреал»

«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Спорт-Экспресс 16:50
Космос

Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей

Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Телеканал 360° 21 февраля в 14:03
Технологии

У YouTube и TikTok появится конкурент

СМИ сообщили, что у YouTube и TikTok появится конкурент.
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Ученые назвали самый полезный продукт средиземноморской диеты

Ранее ученые предполагали, что главный компонент средиземноморской диеты - красное вино, из-за содержащегося в нем ресвератрола.
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Новый OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя

Новый флагманский смартфон OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя.
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«Соник в кино» удержал лидерство в прокате

Экранизация серии игр "Соник в кино" сумела удержать лидерство в американском прокате.
Kinonews.ru 15:21
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Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
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Посвященный Брайанту свитер Овечкина продан на аукционе за $9150

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Футбол

«Челси» сообщил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем

Зиеш согласовал контракт на пять лет, сообщает пресс-служба «Челси».
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Комитет по маркетингу РФС обсудил статус лицензионной программы РПЛ

В ходе работы участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, статуса лицензионной программы РПЛ, а также формирования маркетинговой стратегии и экономической модели по реорганизации ПФЛ.
Sport24.ru 21 февраля в 03:07
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Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформулирует позицию по Идлибу после разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
Ведомости 21 февраля в 08:06
Здоровье

Названы провоцирующие артрит и рак продукты

Ученые провели исследование и назвали шесть продуктов, которые могут провоцировать артрит и рак.
Peterburg2.ru 07:41
Армия и оружие

Израиль нанес удары по объектам палестинских исламистов в Газе

ТАСС 15:49
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