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Нефть дешевеет на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке

Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,37% — до 39,91 доллара за баррель.В источнике
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РИА Новости

Цены на нефть марки Brent опустились ниже 40 долларов за баррель

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости01:32
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Аргументы и Факты

Цены на нефть марки Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:39
Вести.Ru

Цена на нефть марки Brent снова падает

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REGNUM

Нефть просела ниже психологической отметки $40

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Нефть дешевеет на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке

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Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru01:15
Вечерняя Москва

Мировые цены на нефть упали на опасениях по спросу

Вечерняя Москва01:32
Татар-информ

Цена нефти Brent вновь опустилась ниже 40 долларов

Татар-информ02:22

Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia9 сентября в 05:12
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Михаил Ефремов оценил СИЗО

Сможет ли актер отбывать наказание в исправительном учреждении в Москве Условия содержания в СИЗО № 5 "Водник", куда поместили Михаила Ефремова, превзошли ожидания артиста.
Коммерсантъ FM9 сентября в 14:33
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Колесникова подала иск на КГБ за попытку насильственной депортации

В заявлении, опубликованном на сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, руководителем предвыборной кампании которого изначально была Колесникова, утверждается, что она "подверглась похищению, угрозам убийством и попытке насильственного выдворения из страны".
Pravda.Ru22:07
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
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Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД

Исполнитель роли Майкла в популярном ситкоме «Универ», который в начале лета вылетел на встречную полосу движения Ленинградского шоссе, рассмеялся в суде в ответ на обвинения судьи Головинского района.
Topdaynews.ru01:28
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