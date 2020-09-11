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Нефть дешевеет на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке

Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,37% — до 39,91 доллара за баррель.В источнике
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РИА Новости

Цены на нефть марки Brent опустились ниже 40 долларов за баррель

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
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