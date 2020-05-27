Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $36 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $36 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
У известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой мог быть роман с бывшим депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, пишет «Комсомольская правда».
Live24 05:46
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 68 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 68 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:58
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Политика
Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину
Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
REGNUM 03:33
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:09
Авто
Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты
Дни24 25 мая в 03:08
Политика
Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе
Эксперты немецкого издания Die Welt заявили, что выход Соединенных Штатов из Договора об открытом небе будет проигрышным ходом для самого Вашингтона.
Военное дело 00:55
Армия и оружие
Первый пуск беспилотника «Посейдон» произойдет осенью
Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" будет впервые запущен нынешней осенью.
Экономика сегодня вчера в 02:54
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Политика
Песков ожидает объявления 24 июня выходным днём
Москва, 27 мая 2020, 14:39 — REGNUM День 24 июня в России может быть объявлен выходным в связи с проведением парада Победы.
REGNUM 07:39
Политика
Соловьев заявил о войне против ведущих государственных каналов
Телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на то, что против сотрудников государственных телеканалов ведется информационная война.
Lenta.ru 08:16
Энергетика
Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%
Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом.
ТАСС вчера в 14:11
Общество
Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга за снятую маску
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил «интересный» способ ношения масок депутатами в момент закладки капсулы времени.
Вечерние Ведомости 07:25
Здоровье
Ограничительные меры могут снять в отдельных районах Пермского края
Снятие ограничений, введенных с целью профилактики распространения коронавируса, может происходить в отдельных муниципальных районах Пермского края в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.
Рифей-Пермь 00:56
Здоровье
Повысился коэффициент распространения коронавируса в Самарской области
Ковидные больные стали заражать большее число людей. Об этом свидетельствует рост в регионе коэффициента распространения инфекции.
ГТРК Самара 03:58
Кино
«Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом
Напомним: ранее образ Лисбет Саландер на себя примерили Нуми Рапас - в шведской линейке (три фильма + значительно удлиненная телеверсия), Руни Мара у Финчера в 2011-м и Клэр Фой в картине "Девушка, которая застряла в паутине" 2018-го Альвареса.
Российская газета 07:13
Экономика
Край направил на поддержку жителей и бизнеса 18,5 млрд рублей
Поддержка населения и бизнеса в Краснодарском крае в период пандемии достигла 18,5 млрд рублей.
Власть Советов 08:20
Политика
Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ
Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
REGNUM 05:25
Общество
Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели
Мослента вчера в 22:14
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Энергетика
Кабмин Украины одобрил меморандум о возможной долгосрочной поставке СПГ из США
Кабинет министров Украины в среду на своём заседании одобрил меморандум о сотрудничестве с американской компанией License Natural Gas Exports, Inc. относительно содействия поставкам сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, а также об усовершенствовании инфраструктуры для получения газа из Европы.
ПРАЙМ 07:28
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года
По данным исследовательской компании Omdia, смартфон iPhone 11 компании Apple стал самым популярным на рынке по итогам первого квартала 2020 года.
Деловое.ТВ 02:35
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа.
ТАСС 02:41
Общество
Минкультуры попросит открыть музейные парки для посетителей
Министр культуры Ольга Любимова попросит Роспотребнадзор разрешить доступ посетителей в музейные парки, сообщила РБК пресс-секретарь Минкультуры Анна Усачева.
РБК 07:03