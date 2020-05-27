Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $36 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $36 за баррель

Шоу-бизнес Ольгу Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы У известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой мог быть роман с бывшим депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, пишет «Комсомольская правда».

Общество Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. 216

Политика Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. 3,5K

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 25

Общество ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия. 18

Шоу-бизнес Шнуров обозвал Пригожина матерным словом Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. 582

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 86

Политика Песков ожидает объявления 24 июня выходным днём Москва, 27 мая 2020, 14:39 — REGNUM День 24 июня в России может быть объявлен выходным в связи с проведением парада Победы. 358

Политика Соловьев заявил о войне против ведущих государственных каналов Телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на то, что против сотрудников государственных телеканалов ведется информационная война.

Здоровье Ограничительные меры могут снять в отдельных районах Пермского края Снятие ограничений, введенных с целью профилактики распространения коронавируса, может происходить в отдельных муниципальных районах Пермского края в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. 16

Здоровье Повысился коэффициент распространения коронавируса в Самарской области Ковидные больные стали заражать большее число людей. Об этом свидетельствует рост в регионе коэффициента распространения инфекции. 72

Кино «Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом Напомним: ранее образ Лисбет Саландер на себя примерили Нуми Рапас - в шведской линейке (три фильма + значительно удлиненная телеверсия), Руни Мара у Финчера в 2011-м и Клэр Фой в картине "Девушка, которая застряла в паутине" 2018-го Альвареса.

Политика Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten. 48

Происшествия Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний. 113

Энергетика Кабмин Украины одобрил меморандум о возможной долгосрочной поставке СПГ из США Кабинет министров Украины в среду на своём заседании одобрил меморандум о сотрудничестве с американской компанией License Natural Gas Exports, Inc. относительно содействия поставкам сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, а также об усовершенствовании инфраструктуры для получения газа из Европы.

Общество Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. 41