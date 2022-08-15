ПРАЙМНефть дешевеет на четыре процента на ожиданиях по спросу и дополнительным поставкамМировые цены на нефть в понедельник вечером падают на 4% на опасениях вокруг спроса из-за слабой статистики из Китая и ожиданиях возможных поставок из Ирана после новостей о ядерной сделке, следует из данных торгов.ПРАЙМПо состоянию на 18.45 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,9%, до 94,32 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 3,96%, до 88,44 доллара.ПРАЙМКак стало известно 15 августа, рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в июле оказался слабее прогнозов аналитиков.ИнтерфаксЗатянувшийся процесс заключения ядерной сделки с Ираном, похоже, продвигается вперед, пишет Bloomberg.РБК ИнвестицииЧитать далееСвернутьИнвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтФАНРБК ИнвестицииАК&МЭкономика сегодняИА Красная ВеснаRT на русскомREGNUMПодробнее о событииСтоимость нефти марки Brent на бирже ICE падала более чем на 5%Общественная служба новостей09:51Мировые цены на нефть падаютАгентство нефтегазовой информации09:03Стоимость нефти марки Brent снизилась почти на 5%RT на русском07:50Цены на нефть упали до 93 долларов за баррельLenta.ru08:08Нефть дешевеет на четыре процента на ожиданиях по спросу и дополнительным поставкамПРАЙМ11:55Цены на нефть снижаются более чем на 5%Finam.Ru08:13Мировые цены на нефть снизились на 1,5-2,5%, но готовятся завершить неделю ростомОреанда-Новости12 августа в 15:08Показать ещёОценить33Поделиться