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Нефть дешевеет на четыре процента на ожиданиях по спросу и дополнительным поставкам

Мировые цены на нефть в понедельник вечером падают на 4% на опасениях вокруг спроса из-за слабой статистики из Китая и ожиданиях возможных поставок из Ирана после новостей о ядерной сделке, следует из данных торгов.
ПРАЙМ
По состоянию на 18.45 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,9%, до 94,32 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 3,96%, до 88,44 доллара.
ПРАЙМ
Как стало известно 15 августа, рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в июле оказался слабее прогнозов аналитиков.
Интерфакс
Затянувшийся процесс заключения ядерной сделки с Ираном, похоже, продвигается вперед, пишет Bloomberg.
РБК Инвестиции

Подробнее о событии

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE падала более чем на 5%
Общественная служба новостей09:51
Мировые цены на нефть падают
Агентство нефтегазовой информации09:03
Стоимость нефти марки Brent снизилась почти на 5%
RT на русском07:50
Цены на нефть упали до 93 долларов за баррель
Lenta.ru08:08
Нефть дешевеет на четыре процента на ожиданиях по спросу и дополнительным поставкам
ПРАЙМ11:55
Цены на нефть снижаются более чем на 5%
Finam.Ru08:13
Мировые цены на нефть снизились на 1,5-2,5%, но готовятся завершить неделю ростом
Ореанда-Новости12 августа в 15:08

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