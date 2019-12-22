Энергетика
News.ruНефть дешевеет перед рождественскими праздниками
По данным торгов, после трёхнедельного роста цены на чёрное золото начали умеренное снижение. Стоимость февральского фьючерса на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 7:47 мск снижалась на 0,2% и составила $65,94 за баррель. Нефть марки WTI стоит $60,21 за баррель.
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Общество
Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе
Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
Экономика
ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых
Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек.
Политика
Путин назвал напиток, который пьет вместо чая
РИА Новости / Михаил Климентьев Российский лидер Владимир Путин рассказал о том, что он не пьет чай.
Политика
Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Политика
Турция осталась недовольна приговором по делу Хашкуджи
Власти Турции остались недовольны приговором по делу об убийстве саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи.
Общество
Тимати в США «задержали» вооруженные люди
Как оказалось позже, музыканта разыграли его друзья. Видео рэпер разместил в своем Instagram.
Политика
Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО
Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее взял в руки палку колбасы.
Экономика
Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
Политика
Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%
Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Происшествия
Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета
Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца.
Политика
Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
Происшествия
В Саратове арестован мужчина, убивший полицейского
Суд в Саратове арестовал по ходатайству следствия мужчину, задержанного после нападения на полицейских, в результате которого один сотрудник полиции погиб, а второй был госпитализирован с травмами.
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу
Ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Общество
Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон о возвращении курилок в здания аэропортов.
Общество
Авиаперевозчики заявили об угрозе срыва полётов в новогодние праздники
В письме указывается, что это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт «к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников».
Наука
Физики объяснили слипание овсяных колечек
Исследование позволяет объяснить, в частности, почему овсяные колечки для завтрака преимущественно образуют группы или находятся у стенок тарелки, но также может оказаться полезным при описании движении живых организмов по воде и создании плавучих микророботов.
Политика
Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю
Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "переписать историю".
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи
Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой 1 к 3
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой, чтобы минимизировать вред для организма.