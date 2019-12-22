Энергетика

News.ruNews.ruНефть дешевеет перед рождественскими праздниками

По данным торгов, после трёхнедельного роста цены на чёрное золото начали умеренное снижение. Стоимость февральского фьючерса на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 7:47 мск снижалась на 0,2% и составила $65,94 за баррель. Нефть марки WTI стоит $60,21 за баррель.
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Нефть торгуется без единой динамики на сниженных оборотах в преддверии Рождества

ПРАЙМ06:00

Нефть дешевеет перед рождественскими праздниками

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Цены на нефть снижаются, на золото растут

Красная весна02:43

Цены на нефть снижаются

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже в 12:05 MSK 23 декабря составил $66.09 за баррель

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Цены на нефть снижаются

RT на русском00:16

Ставки на рост цен на нефть Brent выросли до 7-месячного максимума

Profinance.ruвчера в 11:15
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Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек.
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Путин назвал напиток, который пьет вместо чая

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Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
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Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
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Политика

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Власти Турции остались недовольны приговором по делу об убийстве саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи.
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Как оказалось позже, музыканта разыграли его друзья. Видео рэпер разместил в своем Instagram.
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РБК 10:07
Экономика

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
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Политика

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

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Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Происшествия

Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета

Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца.
РИА Новости 10:24
Политика

Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
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Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря «Елке желаний»

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В Саратове арестован мужчина, убивший полицейского

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Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу

Ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
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Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

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В Златоусте спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона митингов

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В письме указывается, что это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт «к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников».
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Физики объяснили слипание овсяных колечек

Исследование позволяет объяснить, в частности, почему овсяные колечки для завтрака преимущественно образуют группы или находятся у стенок тарелки, но также может оказаться полезным при описании движении живых организмов по воде и создании плавучих микророботов.
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Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "переписать историю".
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Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
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