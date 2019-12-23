Энергетика

News.ruNews.ruНефть дешевеет перед рождественскими праздниками

По данным торгов, после трёхнедельного роста цены на чёрное золото начали умеренное снижение. Стоимость февральского фьючерса на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 7:47 мск снижалась на 0,2% и составила $65,94 за баррель. Нефть марки WTI стоит $60,21 за баррель.
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Цены на нефть снова упали

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Нефть торгуется без единой динамики на сниженных оборотах в преддверии Рождества

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже в 12:05 MSK 23 декабря составил $66.09 за баррель

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Цены на нефть снижаются

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Нефть дешевеет перед рождественскими праздниками

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Цены на нефть снижаются

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На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
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Последнее солнечное затмение 2019 года создаст красивое «огненное кольцо» на этой неделе Жители Европы, Азии, Австралии и Африки полюбуются 26 декабря последним солнечным затмением 2019 года.
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В Белоруссии задержали бежавших в Европу «за лучшей жизнью» россиян

В Белоруссии пограничники дважды пресекли попытки нарушения государственной границы, задержав россиян, бежавших в Европу.
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В бюджете на следующий год на поддержку производства интернет-контента заложено 3 млрд рублей, заявил в ходе встречи Института развития интернета для представителей медиаиндустрии первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.
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Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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Ранее сообщалось о том, что под Донецком украинские нацисты начали активную агитацию ВСУ против отведения войск.
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В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина

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Мессенджер ToTok обвинили в шпионаже за пользователями

Представители разведки США обвинили набирающий популярность мессенджер ToTok в слежке за пользователями.
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Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

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«Пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены», — приводит агентство ТАСС выдержки из заявления комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
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Более 1800 вопросов к Ольге Васильевой поступило за неделю в редакцию РБК.
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Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
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В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
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Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году

Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
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«Автомобилист» одолел «Куньлунь» в матче КХЛ

"Автомобилист" обыграл "Куньлунь Ред Стар" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 08:45
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Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

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Медведев назвал соглашение по транзиту газа с Украиной компромиссом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что соглашение по транзиту газа через Украину – это компромисс, который должен был быть найден, передает РИА Новости.
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Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

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Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
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