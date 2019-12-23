Энергетика
News.ruНефть дешевеет перед рождественскими праздниками
По данным торгов, после трёхнедельного роста цены на чёрное золото начали умеренное снижение. Стоимость февральского фьючерса на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 7:47 мск снижалась на 0,2% и составила $65,94 за баррель. Нефть марки WTI стоит $60,21 за баррель.
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Спорт
Чемпион ОИ удивился поведению россиян после санкций WADA
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На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
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Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
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В Белоруссии задержали бежавших в Европу «за лучшей жизнью» россиян
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В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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Украинские боевики понесли потери под Луганском
Ранее сообщалось о том, что под Донецком украинские нацисты начали активную агитацию ВСУ против отведения войск.
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В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина
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Представители разведки США обвинили набирающий популярность мессенджер ToTok в слежке за пользователями.
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Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
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Дизайн iPhone 12 впервые показали на видео. Выглядит странно
На YouTube-канале ресурса Mac Otakara опубликовано видео, в котором продемонстрировано, как могут выглядеть новые iPhone 12.
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Китай снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января
«Пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены», — приводит агентство ТАСС выдержки из заявления комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
Культура
Министр Ольга Васильева в прямом эфире ответит на вопросы РБК
Более 1800 вопросов к Ольге Васильевой поступило за неделю в редакцию РБК.
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году
Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Хоккей
«Автомобилист» одолел «Куньлунь» в матче КХЛ
"Автомобилист" обыграл "Куньлунь Ред Стар" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
Политика
Медведев назвал соглашение по транзиту газа с Украиной компромиссом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что соглашение по транзиту газа через Украину – это компромисс, который должен был быть найден, передает РИА Новости.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.