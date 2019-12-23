По данным торгов, после трёхнедельного роста цены на чёрное золото начали умеренное снижение. Стоимость февральского фьючерса на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 7:47 мск снижалась на 0,2% и составила $65,94 за баррель. Нефть марки WTI стоит $60,21 за баррель.

Спорт Чемпион ОИ удивился поведению россиян после санкций WADA Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон высказал мнение о том, что российские спортсмены должны задать вопросы властям из-за допингового скандала и решения об отстранении от международных соревнований, принятого WADA.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.

Космос Солнце отметит уходящий год «Огненным кольцом» Последнее солнечное затмение 2019 года создаст красивое «огненное кольцо» на этой неделе Жители Европы, Азии, Австралии и Африки полюбуются 26 декабря последним солнечным затмением 2019 года.

Общество Кириенко рассказал о мерах по поддержке производства интернет-контента В бюджете на следующий год на поддержку производства интернет-контента заложено 3 млрд рублей, заявил в ходе встречи Института развития интернета для представителей медиаиндустрии первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.

Транспорт Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Экономика Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.

Общество Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.