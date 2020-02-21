Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНефть дешевеет под давлением коронавирусных рисков

Вспышка нового коронавируса COVID-19 и ограничительные меры в рамках борьбы с распространением инфекции представляют риски для целого ряда отраслей мировой экономики. Эпидемия может отразиться на темпах роста экономики КНР и как следствие на спросе на нефть.
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Цены на нефть снижаются

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Нефть просела на 1,5% за день торгов

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Эхономика: Цены на нефть растут после прекращения поставок из Венесуэлы и Ливии

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Нефть дешевеет под давлением коронавирусных рисков

Экономика сегодня21 февраля в 01:24

Цена нефти марки WTI отскочила вниз от месячного максимума

Красная весна21 февраля в 06:09
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