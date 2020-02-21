Энергетика
Экономика сегодняНефть дешевеет под давлением коронавирусных рисков
Вспышка нового коронавируса COVID-19 и ограничительные меры в рамках борьбы с распространением инфекции представляют риски для целого ряда отраслей мировой экономики. Эпидемия может отразиться на темпах роста экономики КНР и как следствие на спросе на нефть.
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Эхономика: Цены на нефть растут после прекращения поставок из Венесуэлы и Ливии
Эхо Москвы21 февраля в 03:16
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
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