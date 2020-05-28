Энергетика

News.ruNews.ruНефть дешевеет после новостей о запасах сырья в США

Мировые цены на нефть падают в четверг, 28 мая, после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в Соединённых Штатах. По состоянию на 08:09 мск стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в июле падает до $33,99 за баррель — на 2,19%.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Нефть торгуется без единой динамики после неоднозначных данных по запасам в США

ПРАЙМ11:36

Цена на нефть установилась выше $36 за баррель

REGNUM15:07

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

RT на русском01:03

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Стоимость нефти на мировом рынке вновь падает

Sputnik Армениявчера в 02:22

Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Футбол

Сезон в АПЛ возобновится 17 июня

Как стало известно британским СМИ, сезон в английской Премьер-лиге возобновится в среду, 17 июня.
Metaratings 09:59
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
18
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
3,2K
Общество

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Коммерсантъ 16:03
27
Общество

Власти РФ распорядились создать особую экономическую зону «Саратов»

REGNUM 11:59
21
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс 13:02
21
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
2
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
74
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
196
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
757
Экономика

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ВВП РФ в апреле снизился на 12% в годовом выражении, за январь - апрель снижение составило 1,9%. Об этом говорится в докладе "Картина деловой активности за апрель 2020 года", подготовленном Минэкономразвития.
ТАСС 15:31
Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
63
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
301
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
344
Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
34
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
1,5K
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
1,4K
Общество

Умер самый старый мужчина на планете

Rambler News Service 14:08
2
Общество

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

ТАСС 15:40
250
Общество

Синоптики прогнозируют похолодание в первый день лета

Снижение температуры на 8-9 градусов прогнозируется на территории Европейской России в первый летний день.
Вести ФМ 04:10
340
Путешествия

Япония заплатит туристам до 185 долларов в день за пребывание в стране

В Правительстве Японии планируют предлагать туристам ваучеры на сумму до 185 долларов в день.
UfaTime.ru 14:40
122
Футбол

В Сирии возобновился чемпионат по футболу

Национальный чемпионат по футболу в Сирии возобновился после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
LiveResult.Ru 14:38
Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

На презентации компания раскрыла стоимость смартфона Xiaomi Mi 10 на российской рынке, которая составила 70 тысяч рублей.
Lenta.ru 12:48
60
Кино

Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону

Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ 14:42
Кино

Режиссер «Логана» прокомментировал просьбы вернуть Росомаху к жизни

Сняв два заключительных фильма о Росомахе в рамках франшизы «Люди Икс», режиссер Джеймс Мэнголд не остался в стороне от многочисленных слухов, согласно которым Хью Джекман может вернуться к своей знаковой роли.
Popcornnews.ru вчера в 03:20
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,5K
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости 11:48
4K
Общество

В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

Запрет на проведение массовых мероприятий в Калининградской области, введенный 28 марта из-за распространения коронавируса, продлевается до 15 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:38
6
Игры

В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
2
Здоровье

Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка

Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
37
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное