Мировые цены на нефть падают в четверг, 28 мая, после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в Соединённых Штатах. По состоянию на 08:09 мск стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в июле падает до $33,99 за баррель — на 2,19%.

Нефть дешевеет после новостей о запасах сырья в США

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