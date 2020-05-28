Энергетика
News.ruНефть дешевеет после новостей о запасах сырья в США
Мировые цены на нефть падают в четверг, 28 мая, после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в Соединённых Штатах. По состоянию на 08:09 мск стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в июле падает до $33,99 за баррель — на 2,19%.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
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Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
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Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении
ВВП РФ в апреле снизился на 12% в годовом выражении, за январь - апрель снижение составило 1,9%. Об этом говорится в докладе "Картина деловой активности за апрель 2020 года", подготовленном Минэкономразвития.
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Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
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У хоккеиста Овечкина родился сын
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Аргументы и Факты вчера в 07:23
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
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Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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Умер самый старый мужчина на планете
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Синоптики прогнозируют похолодание в первый день лета
Снижение температуры на 8-9 градусов прогнозируется на территории Европейской России в первый летний день.
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Япония заплатит туристам до 185 долларов в день за пребывание в стране
В Правительстве Японии планируют предлагать туристам ваучеры на сумму до 185 долларов в день.
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В Сирии возобновился чемпионат по футболу
Национальный чемпионат по футболу в Сирии возобновился после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
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Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России
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Кино
Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону
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Режиссер «Логана» прокомментировал просьбы вернуть Росомаху к жизни
Сняв два заключительных фильма о Росомахе в рамках франшизы «Люди Икс», режиссер Джеймс Мэнголд не остался в стороне от многочисленных слухов, согласно которым Хью Джекман может вернуться к своей знаковой роли.
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Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
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В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия
Запрет на проведение массовых мероприятий в Калининградской области, введенный 28 марта из-за распространения коронавируса, продлевается до 15 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
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Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
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