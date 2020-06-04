Энергетика
Profinance.ruНефть дешевеет в Азии на беспокойствах о решении ОПЕК+ и спросе на нефтепродукты в США
Нефть отскочила от ранее достигнутых почти трехмесячных максимумов, после того как спор по поводу соблюдения соглашения о сокращении производства поставил под угрозу единство ОПЕК+, а данные США бросили тень на предположение о том, что спрос в стране, являющейся крупнейшим потребителем сырья в мире, восстанавливается быстро.
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Общество
Эколог оценил последствия утечки топлива в Норильске
РИА Новости 04:16
Происшествия
Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции
Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
Происшествия
В Пермском крае прорвало нефтепровод
В Оханском районе Пермского края произошла авария на магистральном нефтепроводе Холмогоры—Клин, утечка нефти составила 10 куб. м. Как сообщает региональное управление МЧС, на месте аварии работают 34 человека, несколько единиц техники.
Коммерсантъ 04:41
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Политика
Кремль акцентировал приглашение глав стран СНГ на парад Победы
Акцент в приглашениях на парад Победы в Москве по-прежнему делается на глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:43
Энергетика
В Кремле заявили о стабилизации мирового рынка энергоресурсов
Москва, 4 июня 2020, 12:46 — REGNUM Кремль констатирует стабилизацию на международных рынках энергоресурсов, заявил журналистам 4 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:46
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Экономика
Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков
Практику госзакупок у иностранных поставщиков нужно менять, приоритет должен быть у российских производителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
РИА Новости 05:54
Армия и оружие
Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК 02 июня в 10:11
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о полном контроле над Триполи
Ливийское правительство национального согласия (ПНС) заявило, что получило полный контроль над столицей страны Триполи, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 05:23
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Политика
Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания South China Morning Post сообщил, что Великобритания готова изменить визовые правила для гонконгцев, если Китай внедрит закон о нацбезопасности Гонконга.
РИА Новости 02 июня в 18:46
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Вести.Ru 04:05
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Политика
Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru вчера в 18:50
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Происшествия
Глава НИИ физреабилитации Блюм объявлен в международный розыск
Следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей.
ТАСС 04:10
Шоу-бизнес
Анджелине Джоли — 45. Пять причин, почему мы ее любим
Продюсеры признаются, что без Джоли вообще не хотели снимать фильм про знаменитую диснеевскую ведьму и уповали на то, что красота актрисы сделает героиню более привлекательной (и коммерчески прибыльной).
РБК 04:30
Общество
В Саратове бастуют работники троллейбусного депо
На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38