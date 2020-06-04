Нефть отскочила от ранее достигнутых почти трехмесячных максимумов, после того как спор по поводу соблюдения соглашения о сокращении производства поставил под угрозу единство ОПЕК+, а данные США бросили тень на предположение о том, что спрос в стране, являющейся крупнейшим потребителем сырья в мире, восстанавливается быстро.

Нефть дешевеет в Азии на беспокойствах о решении ОПЕК+ и спросе на нефтепродукты в США

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Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 259

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Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 29

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