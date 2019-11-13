Энергетика
ПРАЙМНефть дешевеет второй день подряд на данных по запасам сырья в США
Мировые цены на нефть в четверг второй день подряд демонстрируют негативную динамику на статистике минэнерго США по запасам нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
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Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Общество
В «Роскосмосе» обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции
"В организации долгое время применялись мошеннические схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", -отметил он.
Хоккей
Малкин набрал пять очков и был признан первой звездой дня в НХЛ
Главным действующим лицом в составе "пингвинов" стал российский нападающий Евгений Малкин, набравший пять очков в этой игре.
Политика
Уникальный участок «Турецкого потока» проложили под Дунаем в Сербии
Участок трубопровода проекта «Турецкий поток», построенный по новейшим технологиям, проложили под рекой Дунай в преддверии встречи президента Сербии Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Футбол
«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Наука
Аэробные упражнения замедляют процессы развития проблем с памятью
Научно доказан факт, что аэробные упражнения, выполняемые в комплексе со здоровым питанием, способствуют замедлению процесса ухудшения состояния памяти.
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Происшествия
В Южно-Сахалинске за грабеж осудили контрактников
Установлено, что в ночь на 25 декабря 2018 года Имамерзаев, а также сержант Раджаб Кадиев и младший сержант Шамиль Бабаев, проходившие военную службу по контракту в названной воинской части, шли в Южно-Сахалинске по проезжей части автомобильной дороги.
Общество
Уровень доверия населения к власти на Сахалине будут замерять ежемесячно
Глава области решил пойти дальше и заявил, что теперь каждый месяц будут делаться замеры уровня доверия населения (не только бизнеса) к областной и муниципальной власти.
Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Армия и оружие
Новая китайская подлодка не станет шедевром ВПК
Принципы гидродинамики подводной лодки стали напоминать аэродинамику самолета, и это не случайно.
Политика
Россия и Украина провели переговоры по газовому вопросу
Как рассказали в Минэнерго, стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.
Общество
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о двух раненых при обстреле со стороны ВСУ
В результате обстрела украинскими военными населенного пункта Донецкий в ЛНР ранены двое сотрудников народной милиции самопровозглашенной республики, сообщает РИА Новости.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Авто
Стало известно, когда УАЗ «Пикап» получит АКПП
Как сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс», в следующем году в России появится модель УАЗ «Пикап», оснащённая автоматической коробкой передач.
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Происшествия
В Москве из-за угроз минирования эвакуируют пять судов
Пять московских районных судов эвакуируют из-за сообщений о "минировании", по крайней мере в одном из поступивших от злоумышленников писем содержится требование выплаты биткоинов.
Экономика
Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)
После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
Экономика
Трутнев дал добро на расширение и переименование одной из ТОР Якутии
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев одобрил просьбу главы Якутии Айсена Николаева расширить границы ТОР «Кангалассы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании назвал Россию реальной угрозой для НАТО
Россия является реальной угрозой для НАТО и шаг за шагом тестирует решимость Запада, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Армия и оружие
Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео
Министерство обороны показало запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.