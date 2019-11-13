Мировые цены на нефть в четверг второй день подряд демонстрируют негативную динамику на статистике минэнерго США по запасам нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дешевеет второй день подряд на данных по запасам сырья в США

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