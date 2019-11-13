Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНефть дешевеет второй день подряд на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в четверг второй день подряд демонстрируют негативную динамику на статистике минэнерго США по запасам нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
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Цены на нефть «пошатнул» Трамп

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Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Ориентир по нефти - диапазон 63-65 доллара/баррель - Промсвязьбанк

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Минэнерго ожидает снижения переработки нефти в России в 2019 году

Rambler News Service10:06

Brent подешевела до $64,15 за баррель на сигналах о росте запасов в США

Интерфаксвчера в 00:35
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Более 20 россиян остаются в больнице после ДТП в Доминикане

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В «Роскосмосе» обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции

"В организации долгое время применялись мошеннические схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", -отметил он.
Российская газета 09:20
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Малкин набрал пять очков и был признан первой звездой дня в НХЛ

Главным действующим лицом в составе "пингвинов" стал российский нападающий Евгений Малкин, набравший пять очков в этой игре.
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Участок трубопровода проекта «Турецкий поток», построенный по новейшим технологиям, проложили под рекой Дунай в преддверии встречи президента Сербии Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным.
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Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

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РБК вчера в 23:00
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РИА Новости 09:55
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Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
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Аэробные упражнения замедляют процессы развития проблем с памятью

Научно доказан факт, что аэробные упражнения, выполняемые в комплексе со здоровым питанием, способствуют замедлению процесса ухудшения состояния памяти.
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Политика

Трамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Газета.Ru 14:05
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В Южно-Сахалинске за грабеж осудили контрактников

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Сахалин.Инфо 16:36
Общество

Уровень доверия населения к власти на Сахалине будут замерять ежемесячно

Глава области решил пойти дальше и заявил, что теперь каждый месяц будут делаться замеры уровня доверия населения (не только бизнеса) к областной и муниципальной власти.
Сахалин.Инфо 20:13
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РИА Новости 08:38
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 18:42
Армия и оружие

Новая китайская подлодка не станет шедевром ВПК

Принципы гидродинамики подводной лодки стали напоминать аэродинамику самолета, и это не случайно.
Инвест-Форсайт 14:59
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Россия и Украина провели переговоры по газовому вопросу

Как рассказали в Минэнерго, стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.
РИА Новости 14:00
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Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
РИА Новости 11:31
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о двух раненых при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими военными населенного пункта Донецкий в ЛНР ранены двое сотрудников народной милиции самопровозглашенной республики, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:51
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Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия 16:22
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Стало известно, когда УАЗ «Пикап» получит АКПП

Как сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс», в следующем году в России появится модель УАЗ «Пикап», оснащённая автоматической коробкой передач.
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Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

В Москве из-за угроз минирования эвакуируют пять судов

Пять московских районных судов эвакуируют из-за сообщений о "минировании", по крайней мере в одном из поступивших от злоумышленников писем содержится требование выплаты биткоинов.
РИА Новости 07:24
Экономика

Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)

После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
ИноСМИ 16:02
Экономика

Трутнев дал добро на расширение и переименование одной из ТОР Якутии

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев одобрил просьбу главы Якутии Айсена Николаева расширить границы ТОР «Кангалассы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
REGNUM вчера в 17:41
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании назвал Россию реальной угрозой для НАТО

Россия является реальной угрозой для НАТО и шаг за шагом тестирует решимость Запада, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Известия 19:26
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Интерфакс-Спорт 14:58
Армия и оружие

Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео

Министерство обороны показало запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
Lenta.ru 17:39
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