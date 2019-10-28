с чего всё началось

Нефть для белорусских НПЗ в 2020 году из-за проведения в России налогового маневра подорожает на $17,7 за т при мировой стоимости барреля $60, сообщила в интервью «СБ.Беларусь сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

Нефть для Белоруссии подорожает на $17,7 из-за налогового маневра

Общество Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Технологии Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.

Шоу-бизнес У Максима Фадеева случился сердечный приступ Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия Под Новосибирском произошло сильное землетрясение Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.

Политика МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Происшествия На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.

Политика МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Хоккей Малкин получил американское гражданство Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.

Авто АвтоВАЗ готовит новую комплектацию «Instinct» для Lada XRAY В настоящее время отечественный автопроизводитель готовит новую комплектацию для Lada XRAY под названием «Instinct».

Политика Кремль прокомментировал данные о страхе россиян перед властью Социологический опрос о росте страха россиян перед произволом власти требует более глубокого анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Энергетика «Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири» "Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.

Спорт Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.

Происшествия Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.

Политика Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.

Общество В России вступили в силу налоговые льготы для дачников Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".

Происшествия СК завел дело против сотрудников полиции Ступино Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела МВД по г. Ступино, врио начальника отдела экономической безопасности и двух оперуполномоченных.

Экономика Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.

Происшествия Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Общество Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные В ближайшее время россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя.

Политика Зеленский сравнил Украину с Apple, начинающей свой путь в гараже Глава "незалежной" возлагает большие надежды на инвестиционный форум, стартовавший в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со всемирно известной компанией Apple.