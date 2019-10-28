Энергетика
РБКНефть для Белоруссии подорожает на $17,7 из-за налогового маневра
Нефть для белорусских НПЗ в 2020 году из-за проведения в России налогового маневра подорожает на $17,7 за т при мировой стоимости барреля $60, сообщила в интервью «СБ.Беларусь сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
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с чего всё началось
Гурина заявила в интервью газете «Беларусь сегодня», что покупка нефти у альтернативных поставщиков имеет смысл только в том случае, если она будет экономически оправданна, а само топливо не будет уступать в качестве.Московский Комсомолец06:01
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Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Политика
Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи
Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
Политика
В Киеве заявили, что Украина должна перестать быть страной-проблемой
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина должна перестать быть страной-проблемой и стать страной-возможностью.
Наука
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
Технологии
В России создали одноразовую посуду из крахмала
Технологии
Bakkt запустит криптовалютное приложение для оплаты покупок
Платформа Bakkt анонсировала запуск платежного приложения для оплаты товаров и услуг криптовалютами.
Общество
«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Спорт
Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой
После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.
Гаджеты
Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS
Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Общество
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
Политика
В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом
Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Армия и оружие
Тело лидера террористов аль-Багдади утопили в море
Утопить останки аль-Багдади в море было решено для того, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества, пояснили американские власти.
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Армия и оружие
Представлен экспортный вариант российского истребителя Су-57
Авиастроительный концерн «Сухой» на авиасалоне «МАКС-2019» представил новейшую разработку России истребитель СУ-57.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Футбол
Дмитрий Тарасов заявил о желании пойти в политику
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Хоккей
Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.