Энергетика

РБКРБКНефть для Белоруссии подорожает на $17,7 из-за налогового маневра

Нефть для белорусских НПЗ в 2020 году из-за проведения в России налогового маневра подорожает на $17,7 за т при мировой стоимости барреля $60, сообщила в интервью «СБ.Беларусь сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
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с чего всё началось
Гурина заявила в интервью газете «Беларусь сегодня
», что покупка нефти у альтернативных поставщиков имеет смысл только в том случае, если она будет экономически оправданна, а само топливо не будет уступать в качестве.
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