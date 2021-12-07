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Нефть дорожает на 3%, цена Brent превысила $75 за баррель

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что восстановление стоимости нефти после падения на прошлой неделе вызвано спадом паники вокруг появления нового штамма коронавируса «омикрон».
Ведомости
По состоянию на 19.10 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent росли в цене на 3,91%, до 75,97 доллара за баррель.
ПРАЙМ
«Трейдеры начинают отходить от первоначальной паники вокруг штамма "омикрон". Нефтяной рынок, похоже, теперь убежден в том, что более высокие цены оправданы», — рассказала агентству аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.
Ведомости
Еще одним признаком уверенности в спросе на нефть стало то, что главный мировой экспортер Саудовская Аравия в воскресенье повысила месячные цены на сырую нефть для США и Азии.
Finam.Ru

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