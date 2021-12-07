«Трейдеры начинают отходить от первоначальной паники вокруг штамма "омикрон". Нефтяной рынок, похоже, теперь убежден в том, что более высокие цены оправданы», — рассказала агентству аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.
В толпе протестующих 6 января были люди, призывавшие к насилию и вторжению в Капитолий, но они не задержаны и следователи их не разыскивают, заявил адвокат заключенных по делу 6 января Джозеф Макбрайд в передаче Такера Карлсона 6 декабря на телеканале Fox News.
Три человека из группы миссионеров, похищенных в октябре вооруженной бандой «400 мавозо», освобождены и находятся в безопасности, заявили представители религиозной организации Christian Aid Ministries (CAM), 7 декабря сообщает El Dia.