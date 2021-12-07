Адвокат по делу 6 января в США обвинил спецслужбы в провокациях

В толпе протестующих 6 января были люди, призывавшие к насилию и вторжению в Капитолий, но они не задержаны и следователи их не разыскивают, заявил адвокат заключенных по делу 6 января Джозеф Макбрайд в передаче Такера Карлсона 6 декабря на телеканале Fox News.