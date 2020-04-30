По состоянию на 18.27 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 22,05%, до 18,38 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — на 9,7%, до 26,58 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 13,31%, до 25,54 доллара за баррель.

Нефть дорожает на 22% по WTI на данных о недозаполненности нефтехранилищ в США

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